Delia Fontcuberta y Juan Ferrón, ganadores de la cita de Torrevieja de la Liga AXA de Natación Paralímpica

Delia Fontcuberta y Juan Ferrón, ganadores de la prueba de Torrevieja de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2026 - CPE

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes Delia Fontcuberta y Juan Ferrón se proclamaron este domingo ganadores de la tercera cita de la Liga AXA de Natación Paralímpica, disputada en la piscina de la Ciudad Deportiva de Torrevieja (Alicante).

Ambos nadadores son integrantes del Plan ADOP y se impusieron en sus respectivas categorías entre un total de 150 participantes y donde destacó la presencia de medallistas en Juegos Paralímpicos como el veterano Miguel Luque o Enrique Alhambra.

Fontcuberta, perteneciente al CE Aquarium Alacant, logró un ajustado triunfo entre las féminas, logrando un total de 669 puntos, por delante de Leyre Ortí (CD Aquatic Campanar), con 664, mientras que el podio lo completó María Candela (CE Aquarium Alacant), con 597.

Por su parte, en categoría masculina, Ferrón (FEDC), diploma paralímpico en París 2024, ganó con 835 puntos y tuvo que pelear contra dos grandes de la natación paralímpica española como el ocho veces medallista paralímpico Miguel Luque (CN Barcelona) y a Enrique Alhambra (CD Aquatic Camapanar), bronce en la capital francesa.

Según informó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE) en nota de prensa, el excelente nivel de la competición se demostró en las marcas que registraron los participantes, con nuevos récords nacionales de Juan Ferrón, en los 50 mariposa S12 con un tiempo de 26.97, y de Leyre Ortí, en los 200 libres S7 con un crono de 2:47.67.

La próxima cita de la Liga AXA será en Valladolid (9 y 10 de mayo) y posteriormente ya habrá un parón de varios meses hasta que retorne para su tramo final en Madrid (10 y 11 de octubre), Cádiz (21 y 22 de noviembre) y Oviedo (12 y 13 de diciembre).

Esta competición, bajo el patrocinio de Fundación AXA y la colaboración del CPE, está organizada por las cuatro federaciones españolas de deportes para personas con discapacidad, Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), y de Deportes de personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).