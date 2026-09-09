Delia Fontcuberta lidera otra buena jornada de España en el Europeo de Natación Paralímpica

Delia Fontcuberta y Teresa Perales en el podio de los 100 libre S3 del Europeo 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español tuvo una positiva tercera jornada en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, que se está celebrando en la ciudad turca de Kocaeli, después de sumar nueve medallas, con protagonismo para Delia Fontcuberta con su medalla de oro, y con Teresa Perales sumando su tercera presea de la cita, para alcanzar ya los 24 metales (dos oros, diez platas y doce bronces).

La valenciana Delia Fontcuberta dio a España su segundo metal dorado en este Europeo tras el conquistado el martes por la almeriense Anastasiya Dmytriv en los 200 metros estilos de la clase SM9 al imponerse en los 100 libre S3.

La nadadora española se proclamó campeona de Europa con un tiempo de 1:51.08, aventajando con claridad a la veterana y laureada Teresa Perales (2:00.99), que logró su tercer metal del evento, segunda plateada tras la de 24 horas antes en los 100 espalda S2.

También sobresalió en esta tercera jornada la vasca Nahia Zudaire, que ganó dos medallas. Primero se subió al tercer escalón del podio en los 100 braza SB7, con un tiempo de 1:36.60 y lejos del oro y la plata, y posteriormente conquistó la plata en los 100 mariposa S8, donde paró el crono en 1:22.62, superada por la rusa Viktoriia Ishchiulova (1:15.48).

El nadador gallego Jacobo Garrido se proclamó subcampeón de Europa en los 100 mariposa S9 tras firmar un tiempo de 1:00.91, con el que no pudo inquietar el oro del italiano Simone Barlaam (58.20) ni fue inquietado por el bronce del francés Hector Denayer (1:02.10).

Además, en los 100 libre de la clase S13, el valenciano Enrique Alhambra consiguió otro bronce con un tiempo de 53.70, a tan sólo una décima de la plata que fue para el nadador ucraniano Oleksii Virchenko, mismo premio para la catalana Emma Feliu en los 100 libre S13 femenino (1:00.92), una final en la que Marian Polo fue cuarta (1:01.80) y Ariadna Edo, octava (1:03.97).

Finalmente, los éxitos del día se completaron en los 200 estilos SM6 donde David Sánchez sumó otra medalla de bronce con un tiempo de 2:57.28, y con Aitana Estrada firmando el mismo metal en la prueba femenina (3:26.33) en la que Anna Saiz fue cuarta (3:33.99)

España sumó también varios cuartos puestos como los del relevo 4x50 estilos 20 puntos formado por Julia Castelló, Toni Ponce, David Sánchez y Marta Fernández, de la nadadora aragonesa María Delgado y del guipuzcoano Íñigo Llopis en los 50 libre S12 y 100 mariposa S8, respectivamente.

Sergio Martos fue quinto en los 100 mariposa S8, al igual que Julia Castelló (50 mariposa S5), Anastasiya Dmytriv (100 mariposa S9), Berta Colomer (400 libre S10) y Jose Cantero (100 braza SB11), mientras que Marco Ozaeta (100 braza SB7) e Iván Salguero (50 libre S12) terminaron sextos (25"25), Juan Ferrón (50 libre S12), Toni Ponce y Berta García (50 mariposa S5), séptimos.