'Tasy' Dmytriv da el primer oro a España en el Europeo de Natación Paralímpica

Anasatasiya Dmytriv con su oro en los 200 estilos SM9 del Europeo 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven nadadora almeriense Anastasiya Dmytriv fue la gran protagonista de la selección española en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica que se está celebrando en Kocaeli (Turquía) hasta el 12 de septiembre al conseguir el primer oro en una segunda jornada con cuatro medallas más.

Dmytriv se desquitó de su medalla de plata en su teórica prueba favorita, los 100 braza S8 en la que todavía es la actual campeona paralímpica y mundial, y lo hizo conquistando el oro en otra de sus pruebas en las que mejor rinde, los 200 estilo de la clase S9 donde no estaba la defensora del trono, su compatriota Nuria Marquès.

La nadadora de 18 años dio el primer metal dorado a la delegación nacional tras una carrera ajustadísima que terminó con empate entre la andaluza y la polaca Oliwia Jablonska, por lo que ambas compartieron el título con un tiempo de 2:34.50. Este oro es ya la tercera medalla de Dmytriv en el evento, una de cada color, tras solo dos días de competición. En esta misma prueba, Beatriz Lérida terminó quinta y Jian Wang Escanilla, sexto.

Además, el donostiarra Íñigo Llopis tampoco pudo llevarse el oro en los 100 espalda S8, prueba en la que es el actual campeón paralímpico y del mundo y en la que defendía su título de hace dos años, al finalizar en la segunda posición con un crono de 1:05.03 a tan sólo 26 centésimas del turco Aslan Yaraman. Sergio Martos y Marco Ozaeta fueron sexto y séptimo, respectivamente.

Por su parte, la veterana Teresa Perales también volvió a subirse al podio de la cita y tras ganar la medalla de bronce el lunes en los 50 braza de la clase S2, esta vez mejoró un peldaño del podio al colgarse la plata en 100 espalda S2 con un tiempo de 2:34.28, a más de cuatro segundos de la italiana Angela Procida, con la madrileña Alicia Arias, cuarta.

La cosecha de metales en esta segunda jornada para España se completó con dos bronces, el de la vallisoletana Marta Fernández en 100 libre S4 (1:33:93) y el de la valenciana Leyre Ortí en 400 libre S7 (5:51.89), aunque hubo mas cuartos puestos con Julia Castelló y Albert Gelis en 50 espalda S5 y 100 mariposa S11, respectivamente, y del relevo mixto de 4x50 libre 20 puntos formado por Toni Ponce, David Sánchez, Delia Fontcuberta y Catalina Sagastizábal.

Además, Marian Polo acabó quinta en 100 braza SB13, Catalina Sagastizábal y Aitana Estrada fueron quinta y sexta en 100 libre S6, Juan Ferrón y Pedro Fernández concluyeron sexto y octavo en 100 mariposa S12, y Álex Sánchez también fue octavo en 400 libre S7. Tras dos jornadas de competición, España acumula 15 medallas (un oro, siete platas y siete bronces).