El deporte aportó casi 44.840 millones y más de 635.000 empleos en España en 2023

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MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector del deporte aportó casi 44.840 millones de euros al PIB y más de 635.000 empleos en España en 2023, lo que supone el 3,28% del valor añadido total (VAB), según el estudio 'El valor e impacto económico del deporte en España' hecho público este martes en Madrid por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Este impacto económico de 44.839,4 millones de euros recoge la actividad directa de las empresas e instituciones productoras de bienes o servicios deportivos, así como de la indirecta e inducida por actuar como efecto tractor o multiplicador sobre el resto de sectores de la economía.

Así lo revela el estudio, hecho público por el autor del mismo, el director adjunto de investigación del Ivie, Joaquín Maudos, que lo ha elaborado junto al economista Carlos Gómez, en un acto celebrado este martes en la Fundación Areces de Madrid con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Joaquín Maudos informó de que la industria del deporte generó 635.757 puestos de trabajo, el 3,22% del empleo en España, según datos de 2023, teniendo en cuenta la aportación directa del sector privado con fines lucrativos, instituciones privadas sin fines lucrativos -federaciones deportivas estatales, ligas profesionales, comités deportivos y clubes deportivos-, sector público y el de la educación deportiva.

Asimismo, la aportación directa al VAB de España de los agentes productores de deporte ascendió a 18.832,2 millones de euros, lo que representa el 1,38% del total. En el caso del empleo, los agentes deportivos generaron directamente 244.176 empleos equivalentes a tiempo completo, el 1,24% del empleo total de la economía española.

Los autores destacaron el efecto tractor del sector deportivo, ya que por cada euro de aportación directa al VAB se generaron 1,38 euros adicionales en el conjunto de la economía, hasta lograr los casi 44.840 millones de impacto total. De igual forma, por cada empleo directo en las empresas e instituciones deportivas se generaron 1,6 puestos más en el conjunto de la economía hasta los 635.757 empleos equivalentes a tiempo completo en conjunto.

El estudio refleja el impacto total en VAB y empleo generado por el deporte entre los distintos agentes productores de actividad física. En concreto, las actividades privadas con ánimo de lucro -fabricación y comercio de artículos deportivos, apuestas deportivas, gestión de instalaciones deportivas, clubs deportivos y gimnasios, entre otras- son las que más peso tienen, con un 67,5% del total (30.250 millones de euros), y también en el empleo, con 424.291 puestos de trabajo, el 66,7% del total del sector.

Le siguen en importancia las instituciones privadas sin fines lucrativos, que concentran el 13,5% del impacto económico de la renta y el 15,8% del empleo; la educación deportiva (11% del VAB y 9,3% del empleo) y el sector público (8,1% del VAB y 8,2% del empleo).

SERVICIOS, EL SECTOR MÁS BENEFICIADO

El informe también muestra cómo el sector servicios es el más beneficiado por el impacto del deporte, con un 82,7% y un 85,2% del VAB y empleo generado por el deporte, respectivamente, seguido por las manufacturas, que absorbe casi el 8% del impacto en ambas variables, la energía y el sector primario y la construcción.

Dentro del sector servicios, las actividades inmobiliarias, el comercio y la hostelería son las tres ramas de actividad en las que más peso tiene el impacto del deporte, ya que concentran el 43,9% del VAB total.

En el caso del empleo, los tres sectores más relevantes son, de nuevo, el comercio y la hostelería, junto con las actividades administrativas, y juntos representan el 42,4% del empleo que genera el deporte en España.

Para Joaquín Maudos, director de investigación del Ivie y coautor del estudio, con este trabajo se da un "paso importante en el conocimiento de la dimensión económica del deporte en España", con información desagregada por agentes que producen bienes y servicios deportivos, y se identifican las ramas de actividad que más se benefician del impacto económico del deporte.