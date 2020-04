El Deporte en el Día del Libro

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La literatura se ha apoyado en numerables ocasiones en el deporte para transmitir algunas de las historias más fascinantes, relatos de superación, de éxitos y también de derrotas que han quedado para la posteridad. A continuación, aprovechando la celebración este jueves del Día del Libro, os proponemos algunos libros sobre temática deportiva o con el deporte como vehículo.

El factor humano, de John Carlin (Seix Barral, 2008). Después de 23 años en prisión por su lucha contra el apartheid, Nelson Mandela obtuvo la libertad y ascendió a la presidencia de Sudáfrica. Su objetivo: acabar con el odio racial, un éxito que quedó patente en el Mundial de rugby celebrado en 1995 en el país; cuando los 'Springboks' levantaron su primer trofeo, negros y blancos se fundieron en un histórico abrazo que quedó plasmado también en la película Invictus, basada en este libro.

El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano (Siglo XXI, 2003). El escritor uruguayo, fallecido en 2015, escribió quizás uno de los más bellos libros jamás escritos sobre el deporte rey, aquel al que solo jugaba bien "mientras dormía". Recoge una gran cantidad de anécdotas, historias y biografías sobre los protagonistas que han contribuido a hacer del balompié un fenómeno de masas.

Open, de Andre Agassi (Duomo Editorial, 2014). "Odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión, y sin embargo sigo jugando porque no tengo alternativa. Y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago, es la esencia de mi vida". La historia del exnúmero uno del mundo de tenis, desde sus sesiones de tortura con su padre junto a la máquina que disparaba 2.500 pelotas al día hasta su retirada, cargando con el precio de la fama.

Correr, de Jean Echenoz (Anagrama, 2010). Emil Zátopek, la única persona en ganar los 5.000, los 10.000 metros y el maratón en los mismos Juegos Olímpicos en Helsinki 1952, era a la vez ídolo nacional de Checoslovaquia y objeto de espionaje y manipulación para el régimen comunista. Su apoyo a Alexander Dubcek durante la Primavera de Praga le costó su expulsión del ejército y le condenó al destierro a las minas de uranio, para acabar olvidado como barrendero. La historia de la 'Locomotora humana' a través de 40 años intensos de vida.

Plomo en los bolsillos, de Ander Izagirre (Libros del K.O., 2012). Desde los épicos duelos entre Coppi y Bartali, Anquetil y Poulidor o Merckx y Ocaña, pasando por las gestas de Indurain y Amstrong hasta historias menos conocidas como la del argelino Abdel-Kader Zaaf, que a punto de saborear el triunfo final cayó mareado y regado en vino. 17 capítulos sobre el Tour de Francia.

Años salvajes, de William Finnegan (Libros del asteroide, 2015). Galardonado con el Premio Pulitzer 2016, el libro cuenta la obsesión de William Finnegan por el surf, que le llevó a emprender un viaje iniciático por Samoa, Indonesia, Fiyi, Java, Australia y Sudáfrica y que le dejó varias veces al borde de la muerte. El estadounidense, ahora corresponsal de guerra, continúa recorriendo el mundo en busca de la ola perfecta.

El silencio del héroe, de Gay Talese (Alfaguara, 2013). Las mejores crónicas y reportajes deportivos del periodista y escritor estadounidense reunidas en un libro. Desde la visita de Muhammad Ali a Fidel Castro en La Habana hasta la semblanza de Joe DiMaggio, el gran campeón aislado en su retiro, todo bajo el especial protagonismo de su amado boxeo.

Dream Team. La intrahistoria del mejor equipo que ha existido jamás, de Jack McCallum (Editorial Contra, 2012). Todos los secretos de la histórica la selección olímpica estadounidense de baloncesto de 1992 a través de entrevistas recientes con los protagonistas. El polémico proceso de selección, las suites donde Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird jugaban a las cartas hasta altas horas de la madrugada... Todo recogido en un libro cuando se cumple 28 años de la gesta.

Pedaleando en la oscuridad (Editorial Contra, 2012). La autobiografía del ciclista británico David Millar, que llegó a ser subcampeón mundial contrarraloj en dos ocasiones. A medio camino entre el 'thriller' y un relato confesional desgarrado y emotivo, esta obra arroja luz sobre las zonas oscuras del ciclismo y, por extensión, del deporte de élite en general.

Fiebre en las gradas, de Nick Hornby (Anagrama, 2008). Relato autobiográfico de la tumultuosa relación con su equipo, el Arsenal, durante más de veinte temporadas. Con un entusiasmo contagioso y su característica ironía, el autor inglés va desgranando su visión de que el fútbol no es ni una vía de escape ni un entretenimiento, sino toda una forma de ver y estar en el mundo.

Superhéroes de incógnito, de Almudena Rivera (Cydonia, 2016). Este libro reúne las historias de superación de 15 deportistas con discapacidad como Teresa Perales, Richard Oribe, Ricardo Ten o Silvia Elvira contadas a través de la periodista madrileña del diario Marca, una de las más versadas en el deporte con discapacidad. "No llevan una capa que les haga volar, no se hacen invisibles y no traspasan poderes. Sus poderes son otros".

Todos los días sale el sol y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo, de Mario Rebollo y David Blay (Win, 2013). Otro libro que tiene como protagonista a un deportista con discapacidad, en este caso el valenciano David Casinos. Rebollo y Blay cuentan la historia del de Moncada, que perdió la visión cuando tenía 25 años, lo que no le impidió convertirse en uno de los mejores atletas con deficiencia visual del mundo y cinco medallas en Juegos Paralímpicos, cuatro de ellas de oro.