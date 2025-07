El deporte español roza los 30 millones de aficionados en gradas y genera 950 millones por entradas en 2024-25

Los clubes de LaLiga concentran el 59,8 por ciento de la asistencia a eventos deportivos y el 73,3 por ciento de los ingresos por 'ticketing'

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El deporte volvió a ser la primera opción de gasto en eventos de ocio entre los españoles, y la asistencia a eventos deportivos alcanzó 29,25 millones de espectadores en 2024-25, un 11,7 por ciento más respecto al año anterior, según revela la segunda edición del informe 'Fan Attendance Report 2025' elaborado por Intelligence 2P, la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook.

La muestra, que analiza la asistencia de 70 competiciones de una veintena de disciplinas en el curso 2024-2025 en España, estima que la asistencia superaría holgadamente los 31 millones de aficionados en las gradas si se incluyeran las ligas de rugby, fútbol sala, waterpolo o hockey, así como torneos o pruebas de menor categoría de tenis, pádel, golf o, entre otros, motor.

Para estos deportes se ha llevado a cabo una estimación al no existir datos oficiales. Dicho informe recoge que dos tercios de la asistencia a eventos deportivos los monopoliza únicamente el fútbol, en especial los clubes de LaLiga, que, con 17,5 millones de aficionados en 2024-25, acaparan el 59,8 por ciento del total. Sólo algunos conciertos y festivales pueden rivalizar con la capacidad del fútbol de concentrar asistencias masivas.

Por otro lado, el aumento de este año no sólo se atribuye al crecimiento orgánico de las competiciones sino a los 1,6 millones de visitantes que el Ayuntamiento de Barcelona y los promotores de la America's Cup aseguran que asistieron a ver la competición de vela. Este alza coyuntural en espectadores no se tradujo en un impacto en términos de facturación, ya que no había venta de entradas.

LA VENTA DE ENTRADAS: UN NEGOCIO DE 950 MILLONES

El deporte español generó unos ingresos por venta de entradas, abonos y dorsales de 949,25 millones de euros en 2024-2025. La cifra de asistentes aumentó un 8 por ciento interanual, si se descuenta el efecto Copa América, mientras que los ingresos por venta de entradas sólo crecieron un 3,1 por ciento.

Tras las fuertes subidas que se aplicaron tras la pandemia, clubes y competiciones, especialmente en las categorías menos mediáticas, están absorbiendo muchas veces el impacto de la inflación para no repercutirlo en las cuotas de sus aficionados. En su lugar, se está buscando compensarlo con un acelerón de los ingresos por patrocinio.

De nuevo el fútbol, y más concretamente los clubes de LaLiga, acumulan el 73,3 por ciento del negocio de la venta de entradas y abonos de todo el deporte español. En su caso, estos últimos años se han mantenido agresivas políticas de fidelización, especialmente cuando hay cambios de división.

El baloncesto, el siguiente en la lista, apenas representa el 5,8 por ciento de la facturación, equivalente a los que lograrían el tenis y el motor de forma conjunta. A pesar de todo, el 'ticketing' tiene un peso minoritario y, en ocasiones, residual en la facturación de las propiedades deportivas.

La horquilla oscila entre el 10 y el 30 por ciento del presupuesto, en función del tamaño de la organización y sus vínculos con la Administración, de la existencia o no de ingresos audiovisuales y de los recintos donde disputan sus encuentros.

Su peso está creciendo en aquellas que han reforzado su apuesta por las experiencias de hospitalidad y que están desarrollando el negocio del 'día de partido' más allá de la venta de entradas y abonos. Es un número muy limitado de propiedades deportivas, y generalmente se ciñe a clubes de fútbol y promotoras de torneos en el mundo de la raqueta, el golf y el motor.

La razón no es otra que tener ya en su poder la gestión del recinto y una gran masa crítica de aficionados que permite segmentar mejor los productos orientados al público de mayor poder adquisitivo. Esa apuesta por desarrollar nuevas líneas de negocio vinculadas al ocio va mucho más allá del día de partido.

Cada vez más clubes apuestan por abrir las puertas de sus estadios y pabellones para organizar todo tipo de eventos, en un ejercicio de hibridación con otros sectores de la industria de las experiencias, desde los grandes conciertos hasta nuevos formatos de entretenimiento como la Kings League o La Velada, eventos corporativos y congresos.

Ese giro hacia las experiencias y el objetivo de tener actividad los 365 días del año plantea nuevos retos sobre la mesa. El primero, generar un exceso de oferta que supere la demanda. El segundo, como ya han comprobado algunos recintos, la dificultad de introducir un nueva sede en industrias tan competitivas y que trabajan con años de antelación como la de la música. Y, el tercero, la aún mayor dificultad de que los eventos organizados permitan rentabilizar el coste de abrir y adecuar los estadios.

Adaptar los recintos pensados exclusivamente para el deporte y convertirlos en multifuncionales ha conllevado importantes inversiones en los últimos años, y será en el horizonte 2030 cuando se vean los resultados de un plan inversor que como país supera los 750 millones de euros.

El objetivo es captar una parte del negocio que hoy genera la música, en este caso con el alquiler de espacios, ya que sólo en entradas alcanzó los 725,6 millones de euros en 2024, según el Anuario de la Música en Vivo.