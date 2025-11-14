'DingoNatura' renueva su apoyo al Plan ADOP y al Equipo de Promesas Paralímpicas de Piragüismo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

'DingoNatura' continuará ofreciendo su apoyo al Equipo Paralímpico Español en el nuevo ciclo hacia los Juegos de Los Ángeles 2028, al mismo tiempo que seguirá dando nombre al Equipo de Promesas de Piragüismo, según señaló el Comité Paralímpico Español (CPE) en nota de prensa.

De esta forma, la empresa de alimentación natural para perros y gatos, que llegó a la Familia Paralímpica en el año 2022, seguirá siendo uno de los patrocinadores de primer nivel del Plan ADOP y capitalizando uno de los proyectos de cantera del deporte para personas con discapacidad.

El presidente del CPE, Alberto Durán, y la CEO de 'DingoNatura', Ana Chinarro, rubricaron en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) este acuerdo por el que la compañía continúa "con su apuesta por dar la máxima visibilidad al deporte de las personas con discapacidad y a sus protagonistas, al tiempo que se asocia a una serie de valores intrínsecos al deporte paralímpico que encajan a la perfección con la filosofía de la empresa, como la salud, el bienestar, el trabajo en equipo y el respeto, entre otros".

"'DingoNatura' es una empresa que se vincula al Comité Paralímpico en general, pero también a un proyecto con cara y ojos como es el Equipo de Promesas Paralímpicas de Piragüismo. En poco tiempo podréis hablar de medallas y de éxitos de gente a la que habéis conocido en sus momentos más iniciales", aseguró Alberto Durán.

El dirigente recalcó igualmente la "buena colaboración" que existe con la Real Federación Española de Piragüismo, a la que agradeció su "trato igualitario a los deportistas con y sin discapacidad". "Llegarán más éxitos y estaremos orgullosos de ellos y del trabajo realizado para conseguirlos", deseó.

Por su parte, Ana Chinarro recordó que en 'DingoNatura' creen "firmemente en el poder transformador del deporte y en los valores que lo acompañan". "Nos inspira el ejemplo de los atletas paralímpicos, su determinación y su capacidad para superar límites. Compartimos con ellos una misma forma de entender la vida, basada en el esfuerzo, la igualdad, el respeto y la búsqueda constante del bienestar", subrayó.

Al margen del respaldo al deporte de alto nivel, la empresa complementa su vinculación con la capitalización de uno de los proyectos de promesas que el CPE ha puesto en marcha en los últimos años, con la intención de fortalecer el deporte de base y asegurar un relevo generacional a las grandes figuras de la actualidad. De la mano de la Real Federación Española de Piragüismo, desarrolla el impulso a los jóvenes talentos de una disciplina que cada vez va cogiendo mayor auge y que ya rozó las medallas en los pasados Juegos de París.

En este sentido, el presidente federativo, Javier Hernanz, dio las gracias "a las personas que hay detrás de los proyectos" y resaltó "la coordinación" entre su organismo, 'DingoNatura' y el CPE en favor de los deportistas. "Cuando llegas a un pantalán y te encuentras una silla o unas muletas, al principio impacta, pero ahora ya lo ves con toda la naturalidad del mundo. Ha sido una inclusión tan bonita que estamos encantados de que nuestro deporte sea uno de los que más ha apostado por la modalidad paralímpica, tanto a nivel internacional como nacional", apuntó.