Disney y Columbia presentan una colección 'mágica' para este otoño-invierno.

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Disney y Columbia Sportswear presentan la colección retro 'Mickey's Outdoor Club Collection' compuesta por forros polares, prendas impermeables y accesorios para afrontar las bajas temperaturas, el viento y las intensas lluvias de la temporada de otoño-invierno de este 2025.

Esta temporada la marca especializada en prendas para las actividades al aire libre y el conglomerado estadounidense de medios y entretenimiento presentan una línea especial de edición limitada inspirada en los años noventa y, junto a Mickey&Friends, ofrecen estilos icónicos, cálidos y versátiles para toda la familia.

Mickey's Outdoor Club Collection es la colaboración más reciente entre Disney y Columbia, una colección que han trabajado juntos desde 2016. La edición especial, entre otras, estará disponible en tallas para hombre, mujer, jóvenes e infantil.

Mickey y Minnie Mouse aparecen en algunos modelos esquiando por la montaña, mientras que otros personajes icónicos como Donald, Daisy, Goofy y Pluto se muestran en siluetas disfrutando de sus vacaciones soñadas en la nieve.

Detalles especiales de esta colección incluyen orejas de ratón plegables y arte interno en chaquetas impermeables, además de un parche de Mickey's Outdoor Club en las chaquetas y gorras. Entre los toques creativos de la colección se encuentran siluetas de Mickey Mouse estratégicamente ubicadas, como orificios de ventilación con forma de Mickey en las chaquetas para la lluvia CSC x Disney Mickey Ibex.

Algunas de las piezas de la colección son la chaqueta para la lluvia CSC x Disney Mickey Ibex; el forro polar con cierre medio CSC x Disney para hombre y para mujer; la riñonera unisex CSC x Disney; y, entre otras, la gorra unisex CSC x Disney, transpirable y diseñada para los aficionados de Disney y exploradores al aire libre con un gráfico de Mickey's Outdoor Club al frente.