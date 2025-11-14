Doble récord de España en 4x50 libre mixto y diez mínimas para el Europeo de piscina corta

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El LXVIII Campeonato de España Absoluto Open Astralpool de piscina corta ha vivido este viernes un doble récord nacional en el 4x50 metros libre mixto, por parte del CN Sant Andreu y del Real Canoe NC, junto a diez marcas mínimas para el próximo Campeonato de Europa que se celebrará en Lublin (Polonia).

En la piscina Nova de L'Escullera, en Barcelona, esta segunda jornada ya vio un triplete de mínimas en la primera final. Fue en 400 estilos, con dominio en las tres cuartas partes de la prueba de una Emma Carrasco que finalmente fue bronce tras Alba Vázquez y Paula González; las tres en centésima por debajo de 4.34, sobradas respecto al tope de la RFEN.

Además, Eduald Tarrats refrendó su mínima en 100 braza con 57.48 y medalla de oro en una prueba donde cuatro nadadores bajaron del minuto; en la final femenina, oro en solitario de Jimena Ruiz con 1:06.91. Mientras, en 400 libre masculino, dominó un Cristóbal Vargas (3:45.67) que ya tiene las mínimas de 1.500 libre y 400 estilos individual.

Hubo sobradísima mínima de Laura Cabanes en 200 mariposa con 2:05.70, cuando se pedía 2:08.85, y Arbidel González hizo lo propio en la final masculina de esa distancia con 1:52.95. En 50 libre logró María Daza el oro con 54.04 y consiguió Irene Ciércoles la plata con 25.95, dejando en el bronce a Carmen Weiler con 25.33; y en la final masculina, Sergio de Celis se proclamó campeón con 21.49 y por delante de Luca Hoek (21.57).

Más adelante, la final del 1.500 femenino fue una fiesta de mínimas porque Ángela Martínez conquistó el título con 15:57.65, María de Valdés amarró la plata con 15:57.88, Paula Otero atrapó el bronce con 16:05.39 y Marta Carmona se quedó el metal de 'chocolate' con 16:14.50.

Por último, el Sant Andreu nadó el citado relevo mixto de 4x50 con Adrián Santos, Alba Guillamón, Joaquín Pardo y Irene Ciércoles, y el Canoe compitió con Carmen Weiler, Alejandro Villarejo, Jaime Morote y María Daza. Ambos clubes registraron en la meta un tiempo de 1:40.77 y el Terrassa se llevó el bronce con un tiempo de 1:43.21.