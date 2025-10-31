Eden Hazard y el 'Chacho' Rodríguez protagonizan una jornada a beneficio de CRIS Contra el Cáncer

Eden Hazard y Sergio Rodríguez, el 'Chacho', durante el partido solidario a beneficio de CRIS Contra el Cáncer. - CRIS CONTRA EL CÁNCER

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer, referente en la investigación de esta enfermedad, ha organizado en Madrid este viernes una pachanga solidaria con el exfutbolista belga Eden Hazard y el exbaloncestista Sergio Rodríguez, compartiendo campo y compromiso con personas que se han sumado a la iniciativa durante una gala para recaudar fondos.

Así, se "ha vuelto a demostrar que el deporte puede ser un motor de solidaridad y esperanza", según su nota de prensa. "La institución, que financia proyectos científicos de vanguardia en hospitales y centros de investigación de todo el mundo, ha contado esta vez con el apoyo de dos referentes del deporte nacional e internacional", añadió la Fundación.

Hazard, exjugador entre otros clubes del Real Madrid, y el 'Chacho' Rodríguez, actual director deportivo del Real Madrid de baloncesto, se unieron a "lo que comenzó como un gesto generoso en un evento benéfico" y que rápidamente se convirtió "en una jornada inolvidable de deporte, convivencia y apoyo a la investigación", acorde al comunicado de prensa.

"El encuentro estuvo marcado por el espíritu de equipo, la diversión y la solidaridad, recordando que la generosidad y el compromiso también se juegan fuera del terreno de juego. Con acciones como esta, CRIS Contra el Cáncer sigue uniendo a la sociedad civil, deportistas y empresas para financiar proyectos que salvan vidas y ofrecer nuevas oportunidades a los pacientes oncológicos", concluyó la misma nota.