Eliud Kipchoge: "Decir que lo de Viena fue una simulación es un error"

Publicado 17/02/2020 13:07:13 CET

BERLÍN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta keniano Eliud Kipchoge defendió este lunes su reto de bajar de las dos horas en el maratón el pasado mes de septiembre en Viena y consideró "un error decir que fue una simulación" y que "todavía se tendría que celebrar que un ser humano" consiguiese un logro tal.

"Antes de Viena, nadie había corrido un maratón por debajo de las dos horas y creo que todavía se tendría que celebrar que un ser humano haya bajado de las dos horas, decir que fue una simulación es un error, porque corrí toda la distancia. No fue una simulación, una simulación es si corres en una máquina, y eso no es lo que hice ni lo que pasó en Viena", expresó Kipchoge en Berlín antes de la Gala de los Premios Laureus, donde está nominado a 'Mejor Deportista'.

Además, también restó importancia a las zapatillas de la marca 'Nike', las 'AlphaFly', posteriormente prohibidas por World Athletics. "Creo que las zapatillas que usé son correctas, y se ha comprobado en otras competiciones. No veo ningún gran problema ni razón por la que centrarse en las zapatillas", zanjó.

Para el africano, los días que vivió en la capital austriaca fueron "magníficos". "Creo que la inspiración es cosa del deporte, en esta ocasión, porque unifica a la gente. Somos seres humanos y necesitamos estar juntos, tener una razón para existir y para disfrutar y vivir juntos", relató.

"Todo deportista se entrena para ganar, pero para disfrutar del deporte tienes que saber aceptar la derrota. Así que voy a aceptar lo que ocurra y voy a trabajar muy duro para asegurarme de hacer una gran carrera en Londres. Estoy centrado en ella y espero hacer una buena carrera, completa, no me centro en el tiempo", añadió el plusmarquista mundial de maratón.

Por ello, el sueño olímpico de Tokio no lo tiene todavía en mente. "Ahora pienso en Londres, los Juegos ya vendrán después", reiteró. "Espero correr y ser competitivo, no me quejaré si lo hago bien", apuntó Kipchoge, al que le parece "bien" el cambio de sede y correr en Sapporo.

"Todos los deportes son iguales y se demuestra que en todos los deportes se están haciendo cambios. Mi lema es que el ser humano no tiene límites, yo corrí para demostrar que toda persona puede luchar por cambiar la humanidad, eliminar sus límites y trabajar para estar unidos", subrayó el keniano.

Finalmente, preguntado por su sonrisa cuando corre, recalcó que "dicen que corriendo es el único lugar en el que puedes conseguir la libertad". "Cuando me veas sonreír (corriendo) es porque me siento libre. La libertad me hace sentir feliz", sentenció.