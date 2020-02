Fraser-Pryce: "Hay que centrarse en el próximo talento y no en ver quien ocupa el lugar de Bolt"

Publicado 17/02/2020 16:12:29 CET

BERLÍN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce recalcó este lunes que su compatriota Usain Bolt es único y que tuvo "su tiempo y su gloria", y que por ello hay que centrarse en buscar al "próximo talento que vendrá a crear una nueva era" y no en encontrar un heredero natural del plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros.

"Usain es Usain y ese fue su tiempo y su gloria. La próxima persona que venga tendrá el suyo, pero creo que en el atletismo deberíamos tener menos tiempo para ver quién ocupará su lugar y centrarnos en el próximo talento que vendrá a crear una nueva era. Hay que darle crédito a Usain por lo que hizo por el atletismo, pero nadie puede ser él", advirtió Fraser-Pryce en Berlín, donde acude como nominada a 'Mejor Deportista' de los Premios Laureus.

"Usain extraña la pista. Probó el fútbol, ahora es productor, canta, y yo pensaba: 'Podría haber canalizado toda esta energía en la pista'. Pero también le entiendo, hizo atletismo durante mucho tiempo, batiendo récords, con un nivel diferente de rendimiento", señaló

La velocista, ganadora de dos oros olímpicos en el hectómetro (Pekín y Londres), tiene claro que su compatriota "todavía" tenía algo más que ofrecer. "Pero a veces no se trata de las cosas que sabemos que podemos lograr, hay algunas ocultas que sólo necesitan una plataforma diferente para salir", señaló.

"El debía de estar cansado y no quería hacerlo más, y quizá esta fue su oportunidad de excavar más y más de lo que creía que podía hacer. Yo le digo que echa de menos el atletismo, pero él dice que no y que yo lo estoy haciendo por todos ellos", indicó.

A nivel personal, tras ser madre en 2017, Fraser-Pryce se encuentra muy relajada y ambiciosa. "Tener 33 años, un hijo y estar a punto de competir en mis cuartos Juegos es algo increíble. Estoy más hambrienta y más motivada y ya no importa lo que me pase en la pista porque sé que tengo un hijo que me quiere de todos modos", se sinceró la jamaicana, tetracampeona del mundo de los 100 metros, que se conforma en Tokyo 2020 con estar "en el podio".

"Ahora disfruto más de mi hijo y ya deseo correr con él. A veces, las cosas vienen a bendecirte en el momento adecuado", sentenció Fraser-Pryce, feliz de pertenecer "a un país con esta rica tradición de velocistas" y a la que todos los campeonatos en los que ha participado le han dejado "lecciones para aprender y evolucionar".