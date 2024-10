El Emirates Team New Zealand no da tregua al INEOS Britannia (4-0) en la America's Cup

October 14, 2024. Louis Vuitton 37Th America's Cup, Race Day 3. EMIRATES TEAM NEW ZEALAND, INEOS BRITANNIA

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 37ª America's Cup de Barcelona está cada vez más cerca de tener un ganador después de que el Emirates Team New Zealand, el sindicato defensor y organizador de la competición deportiva más antigua, ganara este lunes al INEOS Britannia la cuarta regata de la America's Cup Match, la gran final que está ahora 4-0 a favor de los neozelandeses.

La desventaja inicial que tenía el INEOS Britannia no pudo verse reducida. Los británicos, que tras perder en la anterior jornada la primera regata y verse 3-0 abajo dieron por bueno que se dejara para este lunes la segunda de las regatas que debían llevarse a cabo. Pero ni esa pausa les benefició en cuanto a poder sumar un primer punto que se les resiste.

Desde 1964 que un desafío británico no aspiraba a ganar el trofeo de la Copa del América. Este INEOS Britannia, con el Britannia II, se ganó este derecho contra viento y marea, superando al Luna Rossa Prada Pirelli en la final de la Louis Vuitton Cup, pero este Emirates Team New Zealand que ya fue el mejor en la 'Round Robin' --pese a que sus resultados no contaban-- sigue muy, muy fuerte.

En esta cuarta regata de la finalísima el INEOS Britanni opuso gran resistencia en la primera de las seis mangas, también en la segunda, pero a partir del ecuador del cara a cara fue el 'Taihoro' del New Zealand el que ya no dio tregua al equipo británico, condenado a mirar desde cada vez más lejos las maniobras sin fallo alguno de su rival.

Son ya tres puntos los que separan al Emirates Team New Zealand de reconquistar, de defender en este caso, la America's Cup. Esta 37ª edición se disputa en Barcelona por decisión del CEO neozelandés, un Grant Dalton que ya ha comentado que querría repetir en la capital catalana en caso de una victoria que está cada vez más cerca.

Ningún error. Así de infalible es este desafío neozelandés que se conoce los distintos tipos de campo de regatas de Barcelona a la perfección y que para nada están pagando el hecho de no competir en la Louis Vuitton Cup. Al contrario, parece que el INEOS Britannia, pese a coger moral y confianza en el camino hacia esta America's Cup Match, está cada vez con menos físico para hacer volar su AC75. Esta vez, 23 segundos de desventaja es lo que tuvieron en la línea de meta.

Con el viento soplando entre 8 y 12 nudos del nordeste, los neozelandeses entraron por babor justo a tiempo para cruzarse con el INEOS, que trasluchó hacia la línea neozelandesa en el lado derecho del cajón de presalida. Una lucha que siguió en el primer tramo de la carrera, con ventaja para los británicos pese a que ambos pasaron con el mismo tiempo por la primera boya.

Varios cruces espectaculares entre ambos, con el Emirates Team New Zealand más agresivo que el INEOS Britannia pese a la agonía de los británicos en esta final que tienen ya cuesta arriba, dieron paso a que los maoríes pasaran con apenas 3 segundos la segunda boya y, a partir de ahí, volaran hacia la victoria; hacia un 4-0 que hace pensar en que el 'Challenger of Record' no conseguirá su reto salvo un cambio radical en esta America's Cup Match.