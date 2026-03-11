España aumenta a 22 sus atletas para el Mundial en Pista Cubierta de Torun

Archivo - El atleta español Guillem Crespí - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

España competirá con una selección de 22 atletas, diez mujeres y doce hombres, en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta, que se disputará en la localidad polaca de Torun del 20 al 22 de marzo, después de que hayan actualizado los rankings y hayan entrado más españoles en el equipo inicial de 13.

De este modo, y tal como había anunciado el seleccionador nacional José Peiró el martes al informar de la prelista, entraron Guillem Crespí (60 m), Irati Mitxelena (longitud) y los relevos 4x400 m femenino y 4x400 mixto, clasificados por 'Top List'. Paula Sevilla, Blanca Hervás, Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra y Ana Prieto formarán el primer cuarteto, mientras que Markel Fernández, David García y Gerson Pozo completarán el mixto.

Además, la actualización de las listas también dio plaza a Markel Fernández y David García (400 m), y a Pol Oriach (3.000 m), pero, sin embargo, no a los saltadores Jaime Guerra, Héctor Santos y Fátima Diame (longitud), esta último bronce mundialista el año pasado.

--LISTA PROVISIONAL DEL MUNDIAL INDOOR DE TORUN.

-Hombres.

60 m: Guillem Crespí-

400 m: Markel Fernández y David García.

800 m: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales.

1500 m: Mariano García y Carlos Sáez.

3000 m: Pol Oriach.

60 mv: Enrique Llopis y Asier Martínez.

Longitud: Eusebio Cáceres.

-Mujeres.

60 m: Jaël-Sakura Bestué.

400 m: Blanca Hervás y Paula Sevilla.

800 m: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal.

3000 m: Marta García.

Longitud: Irati Mitxelena.

4x400 m: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla.

Relevo mixto 4x400: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Markel Fernández, Daniela Fra, David García, Blanca Hervás, Gerson Pozo, Ana Prieto y Paula Sevilla.