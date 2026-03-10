España preselecciona a 13 atletas para el Mundial Indoor de Torun

Archivo - Mohamed Attaoui durante la reunión de Madrid del World Indoor Gold Tour 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

España presentó este martes una preselección de 13 atletas, seis mujeres y siete hombres, al Campeonato del Mundo de Pista Cubierta, que se disputará en la localidad polaca de Torun del 20 al 22 de marzo, una lista que aumentará previsiblemente cuando se actualicen los respectivos rankings.

Esta es la cifra de atletas que están confirmados para participar en esta cita 'indoor' tras cumplir los requisitos establecidos por World Athletics y los criterios de preselección fijados por el Área de Alto Rendimiento, y la Dirección Deportiva de la RFEA, aunque se podría aumentar en los próximos días cuando se cierre los rankings, algo previsto para el 11 de marzo por lo que varios atletas que también han cumplido los criterios de preselección continúan a la espera de posibles movimientos en la cuota de participación, derivados de renuncias o reajustes de otros países.

En esta prelista, a nivel masculino, sobresalen nombres importantes como Mohamed Attaoui, que estará acompañado en los 800 metros por Elvin Josué Canales, bronce mundialista el año pasado, el vallista Quique Llopis, favorito al oro en los 60 metros vallas, y Mariano García, oro mundial en 800 en 2022 y que competirá en los 1.500 m. Además, ocho años después retorna a un Mundial en Pista Cubierta el saltador Eusebio Cáceres.

En cuanto a la preselección femenina, destacan las figuras de Marta García, que sólo competirá en los 3.000 m y llega a esta cita en gran estado de forma, la velocista Jaël-Sakura Bestué, en 60 m, y Paula Sevilla, bronce continental bajo techo el año pasado en 400 m y que debuta en un Mundial.

Además de estos atletas, la RFEA citó los casos de Guillem Crespí (60 m), Irati Mitxelena (longitud), el relevo de 4x400 m femenino, y el relevo 4x400 mixto, clasificados por 'Top List', pero pendientes de ratificación. El 4x400 m estará formado Sevilla, Hervás, Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra y Ana Prieto, mientras que Markel Fernández, David García y Gerson Pozo estarían en el mixto.

Finalmente, la RFEF indicó igualmente que Markel Fernández y David García (400 m), Pol Oriach (3.000 m), Jaime Guerra, Héctor Santos, Fátima Diame (longitud), esta último bronce mundialista el año pasado, y Pol Ferrer (heptatlón), cuya presencia en el equipo dependerá de la actualización final de la lista de acceso.

PEIRÓ: "NO ES MUY AMPLIO, PERO TODOS ESTÁN EN UN ESTADO EXCEPCIONAL"

"Llevamos un equipo no demasiado amplio, pero en el que todos y cada uno de los atletas están en un estado de forma excepcional, aunque, lógicamente, dependemos también de los rivales", señaló José Peiró en rueda de prensa tras dar la prelista.

El seleccionador recalcó que "hay gente que ha demostrado un estado de forma envidiable como Attaoui o Mariano García", y sin olvidar a Llopis que "está increíble". "Sabéis que soy muy optimista y creo que el papel va a ser muy bueno", advirtió.

El que no está en la prelista es el saltador Jordan Díaz, que volvió a lesionarse cuando iba a participar en el Campeonato de España y no tendrá plaza, aunque Peiró, "por supuesto", que cuenta con el campeón olímpico para el Europeo al Aire Libre de Birmingham (Inglaterra) de este verano.

El técnico no quiso entrar a valorar la noticia de que el hispano-cubano vaya a marcharse de España. "Parece ser que ha tomado una decisión de dar un giro a su vida personal y estamos en contacto con él. He hablado con él unas cuantas veces y me consta que en la federación también y bueno, vamos a esperar la evolución. Más allá de lo que cada uno pueda pensar y valorar, está en su libre decisión de encaminar su vida personal y deportiva hacia donde quiera conveniente. Seguimos contando con él, faltaría más", zanjó.

Peiró dejó claro que no acudirán con un relevo 4x400 masculino porque "no reúnen las condiciones", algo que los propios implicados han entendido "perfectamente", y para "priorizar también el relevo mixto donde hay mejores posibilidades", mientras que se refirió al caso de Elvin Josué Canales, en el equipo pese a no alcanzar ni siquiera la final de los 800 m en el pasado Nacional de Valencia.

"Él no quiere ir a participar, quiere ir a competir. De hecho, me dijo cuál era su objetivo y me parece ambicioso. La pista cubierta es la pista cubierta y todo el mundo tiene derecho a cometer algún error. Yo creo que cometió uno y que es un atleta que se ha ganado crédito como para estar en el equipo, teniendo la garantía de que está bien y que entiende que ha sido un fallo táctico", explicó sobre el actual bronce mundialista.

Además, celebró volver a tener al saltador Eusebio Cáceres tras su gran Campeonato de España. "Eusebio es muy bueno, solamente necesita a veces un poquito de salud y de estabilidad. Es una especial alegría porque se merece todo lo bueno que le ha pasado, pero creo que se merece un 'poquito' más todavía", confesó.

José Peiró también está "seguro" que para el Europeo el equipo va a ser "muchísimo más numeroso". "En este momento, estamos planteando cifras de alrededor de 90 atletas en total", confirmó. "Como sabéis, ha habido atletas que han preferido salir de este Mundial para empezar ya a preparar el Europeo, que es lo que priorizan para esta temporada", añadió.

"Tenemos muchísimas frentes y lo mejor es que uno de los objetivos que nos planteamos al llegar aquí al cargo, tanto el anterior director deportivo, Antonio Sánchez, como Josu Gómez ahora mismo, era tener donde elegir siempre. Es un año con muchos frentes abiertos, pero también creo que con muchas garantías", sentenció.

--LISTA PROVISIONAL DEL MUNDIAL INDOOR DE TORUN.

-Hombres.

800 m: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales.

1500 m: Mariano García y Carlos Sáez.

60 mv: Enrique Llopis y Asier Martínez.

Longitud: Eusebio Cáceres.

-Mujeres.

60 m: Jaël-Sakura Bestué.

400 m: Blanca Hervás y Paula Sevilla.

800 m: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal.

3000 m: Marta García.