España cae ante México en cuartos del Mundial femenino de flag football

España se despide en cuartos ante México de sus opciones en el Mundial femenino de flag football - NFL ESPAÑA

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de flag football ha quedado eliminada del Campeonato del Mundo, que se está celebrando en Düsseldorf (Alemania), al caer este sábado en cuartos de final ante la número uno del ranking Mundial, México (27-26), y tendrá que luchar por la quinta plaza del torneo.

España rozó la gesta, quedándose a un solo punto de hacer historia, después de protagonizar una espectacular remontada que le permitió ponerse por delante a falta de apenas dos minutos y tener en sus manos la posibilidad de alcanzar por primera vez las semifinales de Mundial, lo que le hubiese permitido acariciar uno de los dos billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Olga Sotillo, tras un gran pase de Mónica Rafecas, inauguró el marcador (0-6), aunque la primera mitad fue de dominio mexicano. La selección norteamericana reaccionó al primer 'touchdown' español y se marchó al descanso por delante (20-6).

Tras el paso por vestuarios, las de Daniel Castañón elevaron el nivel en defensa y en ataque encontraron espacios. Una intercepción retornada para 'touchdown' de Violeta Alexandra Wiksten, con el punto extra anotado por Mar Hernández, recortó distancias (20-13); Wiksten repitió para poner el 20-19 y Olga Sotillo rubricó la jugada con el punto extra para igualar la contienda (20-20).

A falta de dos minutos, España consiguió ponerse por delante (20-26) con un pase profundo de Mónica Rafecas a Mar Hernández, pero México hizo valer su condición de favorita y consiguió darle la vuelta al choque (27-26). La selección española tuvo un último ataque para ganar, pero no consiguió aprovecharlo.

De esta manera, se esfumó por el momento el sueño olímpico, aunque España todavía tendrá una nueva oportunidad en el Campeonato de Europa de 2027, donde las tres primeras selecciones clasificadas accederán al preolímpico que decidirá las últimas plazas. Este mismo sábado, España tendrá que luchar por la quinta plaza de este Mundial; el primer rival será Austria (15.30 horas).