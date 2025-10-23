España, Carro, José Cano y Almudena Maíllo participan el lunes en una mesa por la Carrera de Canillejas

Archivo - El atleta Jesús España participará en la próxima edición de la Carrera Popular de Canillejas, que se disputa el 30 de noviembre. - ZURICH MARATON SEVILLA - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los atletas Jesús España y Fernando Carro, José Cano, organizador, y Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, participarán este lunes, a partir de las 19:00 horas, en una mesa redonda en la Junta Municipal de San Blas con motivo de la Carrera Popular de Canillejas XLV Trofeo José Cano, que se disputa el 30 de noviembre.

Jesús España, campeón de Europa de 5.000; y Fernando Carro, subcampeón de Europa de 3.000 metros obstáculos; debatirán sobre el arraigo de esta carrera popular, una de las más antiguas del calendario español, en la que han participado atletas nacionales e internacionales como José Manuel Abascal, José Luis González, Roberto Parra, Fabián Roncero, Fernando Mamede, Osoro Ondoro y, entre otros, Steve Jones.

Para José Cano, con la celebración de este ciclo de mesas redondas, se pretende dar "un paso más" con la carrera. "Queremos que la prueba sea algo más que una cosa de un día y destacar todos los aspectos que forman parte de ella, entre los que no solo están los deportivos: también los sociales y los culturales. Es importante dar a conocer que fue la primera carrera de España en igualar los premios entre hombres y mujeres o que siempre hemos contado con una altísima participación juvenil e infantil. Es una carera con una gran proyección local e internacional", comentó.

Asimismo, Cano resaltó el carácter competitivo de la carrera. "Aquí se viene a correr de verdad. Entendemos que el atletismo es una actividad divertida en sí misma y siempre hemos querido ofrecer una competición seria, evitando recorridos llenos de cuestas abajo... Es una prueba para amantes del deporte y del atletismo. Correr en Canillejas es como jugar en el Bernabéu", añadió.

Entre los participantes de esta edición destacan David Canal, olímpico en dos ocasiones y con cinco medallas en distintos campeonatos de Europa. La carrera tendrá un recorrido de 10 kilómetros para la prueba principal y los padrinos serán Jesús España y Esther Desviat.