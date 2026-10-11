España conquista su tercer Mundialito femenino de fútbol playa en Cádiz - RFEF

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol playa conquistó este domingo el Mundialito Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026 tras superar (5-4) a Brasil en el partido decisivo.

España se alzó con su tercer título, tras los logrados en 2022 y 2023, al completar el pleno de victorias en su camino, que comenzó contra Ucrania e Italia. Andrea Mirón, elegida mejor jugadora del torneo, lideró a una selección española que marcó diferencias de inicio con un 3-0 de Natalia Cuadrado, Patri Campoy y Sara Tui.

España, que aguantó cuando Brasil se puso 3-2 y después 4-4, añade el éxito del Mundialito al Campeonato de Europa conquistado hace apenas un mes en Viareggio (Itaila). Ucrania completó el podio superando al Italia en la última jornada.