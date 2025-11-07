España se cuelga el bronce por equipos en el DMT femenino del Mundial de gimnasia en trampolín

Melania Rodríguez, Marta López y Loreto Tuñón, en el 38º Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín. - RFEG

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Melania Rodríguez, Marta López y Loreto Tuñón han conquistado este viernes la medalla de bronce en la prueba femenina por equipos del doble mini tramp (DMT) durante el 38º Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín, que se está disputando en Pamplona.

El Navarra Arena vibró en una final donde España obtuvo 19 puntos, a razón de diez puntos para el ejercicio de Rodríguez, cuatro para el de López y cinco para el de Tuñón. Las estadounidenses Aliah Raga, Kennedi Roberts y Grace Harder consiguieron el oro con 26 puntos y las británicas Kim Beattie, Kirsty Way y Molly McKenna lograron la plata con 23 puntos.

En tumbling, Azerbaiyán (26 pts.) ganó la final masculina con Mikhail Malkin, Tofig Aliyev y Adil Hajizada por delante de los estadounidenses (22 pts.) West Fowler, Kaden Brown y Xavier Harper y también de los daneses (18 pts.) Magnus Lindholmer, Martin Abildgaard y Marius Bundgaard.

Anteriormente, Francia había ganado la final femenina con Maelie Abadie, Candy Briere-Vetillard, Maelle Dumitru-Marin y Manon Morancais; la plata fue para Gran Bretaña con Megan Kealy, Jaeda-Lei Jeffers, Naana Oppon y Alisha Evanson, mientras que el bronce se lo colgó Bélgica gracias a Fran Renders, Sara Neyrinck, Lani Spiessens y Marth Renders.

El DMT tuvo otra cita importante con la final masculina por equipos, donde el de Estados Unidos formado por Trevor Harder, Simon Smith, Ruben Padilla y West Fowler venció con 28 puntos por delante de los australianos Troy Sitkowski, Rohan Wilcox, Nicolás Díaz Ballas y Matthew French (22 pts.).

Terceros acabaron los rusos Mikhail Iurev, Mikhail Zalomin, Dmitrii Nartov y Kirill Panteleev con 21 puntos, mientras que el equipo español integrado por Miguel Córdoba, Carlos del Ser, Nuño Fillafañe y Nicolás Toribio finalizó en el séptimo lugar con ocho puntos y empatado con Gran Bretaña.