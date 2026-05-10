España defiende su estatus en el taekwondo europeo con el liderazgo de Adriana Cerezo

Archivo - Adriana Cerezo - Europa Press/Contacto/Domenico Cippitelli

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de taekwondo, liderado por Adriana Cerezo, vigente campeona continental de la categoría -49kg, viaja a Múnich (Alemania) para disputar el Campeonato de Europa Absoluto, desde este lunes al jueves, con un total de 16 competidores nacionales que buscan seguir dominando el medallero histórico.

La élite del taekwondo europeo se da cita esta semana en la ciudad alemana para decidir a los mejores en sus respectivas categorías. Será la cuarta edición que organice Alemania y la primera en Múnich desde 1978, cuando organizó la segunda edición del campeonato. De nuevo volverá a ser el BMW Park Arena, construido para los Juegos Olímpicos de 1972, el escenario de este evento que reunirá a algunas de las grandes estrellas de este deporte.

En total, competirán 390 taekwondistas en categoría senior y 93 en Parataekwondo, para representar a 47 países más el equipo de refugiados. Entre ellos, España acude con 16 deportistas (8 mujeres y 8 hombres), que forman un equipo potente, experimentado y que también apuesta por la juventud.

Y una de las líderes es Adriana Cerezo, que viene de cerrar el 2025 sin medallas, cayendo en cuartos de final en el Mundial de Wuxi (China) de finales del año pasado, y con ganas de dar un golpe en el mesa, cuando resta poco mas de dos años para los Juegos de Los Ángeles, por lo que quiere empezar con buen pie la carrera olímpica.

Además, la alcalaína, flamante campeona de España, defiende la medalla de oro que logró en su categoría de -49 kg, en un torneo en el que puede presumir ya de ostentar tres metales, con los oros de 2021 y 2024. También acude la madrileña Laura Rodríguez (-53), triple campeona continental en categoría sub-21 y de clubes, y quiere confirmarse como una de las grandes esperanzas españolas en el taekwondo, después también de una importante lesión.

La participación femenina la completan Carla Sesar (-57), subcampeona del mundo sub-21 y que debuta como senior; Lena Moreno (-67), que conquistó un bronce en el Mundial; Elsa Secanell (-62); y las experimentadas Belén Morán (-73) y Tania Castiñeira (+73), flamante campeona de España.

Por su parte, en el cuadro masculino, España tendrá las bazas de Jesús Fraile (-58), que ya participó en el Mundial de Wuxi, y Adrián Vicente (-63), que sabe lo que es subirse al podio en un campeonato internacional, ya que en 2023 se colgó el bronce en el Mundial de Bakú. Y en el campeonato europeo, posee cuatro medallas, una de ellas de oro en 2018.

También viene en buena forma Joan Jorquera (-68), en el 'top 10' mundial y dominando en el Campeonato de España, además de preseas a nivel continental, aunque nunca un oro. Daniel Quesada, por su parte, defiende su condición de vigente campeón de Europa (-74), y ya fue el mejor del mundo en el Mundial de Guadalajara (México) en 2022.

La juventud está bien representada por Juan Antonio Milán Cánovas (-80), actual campeón de Europa sub-21, quinto del mundo y campeón nacional; como un Sergio Troitiño (-87) que también presume de ser el mejor del continente a nivel juvenil. Y a Iván García (+87) se le resiste el oro continental, después de un bronce (2021) y dos platas (2022 y 2024).

Un equipo de 16 deportistas para continuar dominando el medallero histórico del taekwondo europeo. España presume ahora de 63 preseas de oro (más 56 de plata y 82 de bronce), por las 62 doradas de Turquía antes de este Europeo en Múnich.

El país otomano ha crecido y acelerado en la última década, mientras el combinado español ha visto tambalearse la base sólida construida en los 90 y 2000, por lo que ahora necesita su mejor versión para seguir en lo más alto.

Además, se llevará a cabo, en las mismas fechas, el Campeonato de Europa de Parataekwondo, en el que España cuenta con Rachid el Hayani, en la categoría k44 -58kg, y Joel Martín, en categoría k44 -63 kg, como representantes.