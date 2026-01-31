España endosa una goleada a Israel y opta a las semifinales del Europeo femenino de waterpolo

Archivo - Bea Ortiz, en un partido con la selección española de waterpolo. - Europa Press/Contacto/Wu Zhizun - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de waterpolo ha ganado este sábado por 23-7 a la selección de Israel en su inicio de la Fase Principal del Campeonato de Europa, que se está celebrando en Funchal (Portugal), y gracias a ello todavía tiene opciones de meterse en las semifinales, lo cual se decidirá en la última jornada frente a Países Bajos.

En el Complexo de Piscinas Olímpicas, el partido comenzó igualado e incluso se adelantó el conjunto israelí tras un penalti de Paula Crespí y que transformó Maria Mia Bogachenko. Sin embargo, España se puso las pilas y remontó con un doblete de Ari Ruiz, lo que rápidamente se unió a sendos goles Irene González y Queralt Anton para aumentar la distancia.

Paula Leiton hizo el 5-1 en superioridad numérica y casi de inmediato le devolvió la 'moneda' Alma Yaacobi; sin embargo, Bea Ortiz puso el 6-2 con el que acabó el primer periodo. Paula Crespí y Elena Ruiz, nada más empezar el siguiente acto, demostraron el poderío español con otros dos tantos. Enfrente se animó Tahel Levi en tareas ofensivas, gol incluido.

Pero más allá de eso, Israel hacía aguas y antes del descanso encajó dos dianas más de Bea Ortiz, e igualmente repitieron Ari Ruiz y Queralt Anton de cara a puerta. El 12-4 del descanso allanaba para las pupilas de Jordi Valls su camino hacia el triunfo, si bien no bajaron el ritmo.

Nona Pérez lo dejó claro en menos de medio minuto tras la reanudación y Elena Ruiz 'mojó' otra vez para el 14-4. Otra jugadora española que no había marcado, en este caso Paula Prats, enmendó eso con un 15-4 que dio origen a una fase del partido tranquila para España. Noa Sasover había tomado el relevo como gran incordio de Israel, pero sin pólvora real.

Con 18-6 arrancó el cuarto cuarto en la capital del archipiélago de Madeira. A pesar de que Yaacobi marcó un penalti, el combinado español golpeó de nuevo con goles de Crespí y Leiton en posiciones interiores. Desde el extremo izquierdo coló Anton el 21-7 a 2:55 del bocinazo final, Mariona Terré echó el cerrojo en la portería y con ello España se gustó.

Entonces acertó dos tiros seguidos Nona Pérez, estableciendo el 23-7 con el que se consumió el reloj. Este triunfo puso a las de Jordi Valls con tres puntos en el Grupo F de la Fase Principal, empatadas con una Hungría contra la que ya cayeron; al arrastrar esa derrota de la Fase Preliminar, ahora tendrán que vencer a la líder Países Bajos (6 pts.).