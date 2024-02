España gana el bronce mundialista ante Grecia sobre la bocina (10-9)

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de waterpolo ha ganado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Doha (Catar) tras ganar a Grecia (10-9) en un final de infarto, con gol de Elena Ruiz sobre la bocina y a portería vacía, tras un duelo muy igualado en el que las españolas jugaron atenazadas, sin acierto pero con premio final.

España logró una ventaja de tres goles a falta de 6:27 minutos para el final del partido, siendo la máxima diferencia del choque. Pero, en vez de romperse y venirse abajo, las griegas lograron un parcial de 0-3 para igualar el marcador.

Cuando parecía que las muchas veces llamada 'final de consolación' se iba a los penaltis, España logró hacerse con el bronce en una jugada loca, con Grecia atacando con portera-jugadora pero cometiendo contrafalta.

Tras un primer intento fallido de Judith Forca de tirar a puerta vacía (le hicieron falta, posible penalti), Elena Ruiz se hizo con la bola salvadora, la que le valió para marcar desde lejos y permitir a España subir al podio de Doha 2024 como tercer mejor equipo del mundo, en el primer bronce mundialista de la historia para las 'Guerreras del Agua'.

Pocos se esperaban tanta resistencia helena, de un grupo que va a más pero que siempre se venía dando de bruces ante una España que sigue siendo superior pero que, en esta lucha por el bronce, estuvo desacertada, desafortunada y con, según se vio en los primeros instantes, poco entusiasmo tras quedarse fuera de la gran final.

En fase de grupos de este Mundial, en el Grupo B, España ganó a Grecia por un claro 16-8 pero el primer cuarto fue para las griegas (2-3). Esta vez, España ganó ese primer parcial (2-1) pero el partido estuvo mucho más igualado, en un puño, sin nadie cogiendo ventaja en la lucha para el posible primer bronce mundialista para ambos países.

De hecho, este bronce lo ganó España con ese tiro final de Elena Ruiz, sí, pero en verdad el 2-1 del primer cuarto fue lo que desequilibró la balanza, ya que los tres cuartos posteriores terminaron en tablas. El mejor partido de Grecia ante España, de lejos, con una defensa mejorada. Si bien es cierto que las españolas estuvieron lejos de su mejor versión y, aún así, ganaron.

Con un raquítico 5/16 en mujer de más, España no fue capaz de romper el partido pese a tener muchas oportunidades para hacerlo. Lo hizo en ese duelo anterior de fase de grupos, pero no esta vez. Con falta de acierto en esas superioridades, bien buscadas pero mal gestionadas, España no logró descolgar a Grecia y, al final, se decidió todo con esa parte de fortuna, con esa suerte de las campeonas.

En el segundo cuarto, por ejemplo, España iba 4-2 arriba y tuvo varias opciones de abrir brecha en el marcador, siendo la más clara una ocasión a la contra de Anni Espar que no atinó a marcar, en un cara a cara claro, ante la portera Chrysoula Diamantopoulou quien, por cierto, se lesionó casi al final del partido al salirse de sitio su hombro izquierdo tras una parada clave.

Además, Miki Oca se vio obligado a mover más el equipo, a hacer rotaciones no buscadas, por tener hasta a siete jugadoras con dos expulsiones y en riesgo de irse al banquillo antes de tiempo. Al final, esa gestión dio sus frutos y fue Grecia quien perdió a varias de sus jugadoras. Todo ello propiciado por la lucha que hubo en el agua, con Grecia luchando por hacer historia y España por repetir cita en un podio mundialista, tras ser plata en Fukuoka 2023.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 10 - GRECIA, 9 (6-5, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Martina Terré (p), Laura Ester (p); Anni Espar, Bea Ortiz (2), Nona Pérez, Paula Crespí (1), Elena Ruiz (1), Pili Peña, Judith Forca (3), Paula Camus (1), Maica García (1), Paula Leitón (1) e Isabel Piralkova.

GRECIA: Diamantopoulou (p), Stamatopoulou (p); E.Plevritou (2), Chydirioti, Eleftheriadou (1), M.Plevritou (1), Xenaki (2), Asimaki, Patra, Ninou (3), V.Plevritou, Giannopoulou y Myriokefalitaki.

--PARCIALES: 2-1, 4-4, 1-1 y 3-3.

--ÁRBITROS: Michiel Zwart (NED) y Helene Painchaud (CAN).

--PISCINA: Aspire Dome de Doha.