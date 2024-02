Italia logra la 'vendetta' y deja a España sin final mundialista (6-8)

Archivo - Unai Aguirre y la defensa española sacaron sus 'tentáculos' y frenaron en seco a una Italia que no pudo con España

Archivo - Unai Aguirre y la defensa española sacaron sus 'tentáculos' y frenaron en seco a una Italia que no pudo con España - DEEPBLUEMEDIA (ESPECIAL RFEN) - Archivo

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de waterpolo ha perdido ante Italia (6-8), este jueves en el Aspire Dome de Doha en la semifinal del Campeonato del Mundo, y se queda sin final y abonado a intentar buscar la medalla de bronce, como ya logró en la anterior final mundialista de Fukuoka 2023.

Tras una primera parte igualadísimas en todos los aspectos, España se vio 4 goles abajo en el tercer parcial y, pese a intentar remar y llegarse a poner 6-7 a falta de minuto y medio, la falta de acierto y el malísimo porcentaje en superioridades dio al triunfo de una Italia en la que destacó su portero Marco del Lungo.

Italia se cobró la 'vendetta' del duelo más reciente de este clásico del waterpolo europeo y mundial, cuando en el Europeo de Croacia de enero se vieron, curiosamente, también en semifinales con un 7-4 para España.

Pese a que los italianos venían de jugar los octavos de final y de pasar con ciertos apuros hasta llegar a esta semifinal, ante una España que lideró su grupo con solvencia y ganó los cuartos con autoridad ante Montenegro, se dio la sorpresa. Relativa, por el gran nivel e historia de los de Alessandro Campagna, pero sorpresa.

En ningún momento estuvo cómoda España en el agua del Aspire Dome. La gran defensa de Italia, variable y con una zona en M que bloqueó a los de David Martín, sumado al escaso 3/13 de acierto en superioridad y a la falta de gol de hombres clave como Felipe Perrone o Bernat Sanahuja, hizo que fuera Italia quien lograra el billete a la final.

Hasta bien entrado el segundo cuarto, con 2-2 en el marcador, el duelo estaba en un puño, con buenas sensaciones para una España que se había adelantado en el marcador gracias a un tanto de Marc Larumbe en superioridad. Pero ese buen hacer inicial en el hombre de más se esfumó y, con ello y con el paso de los minutos, la ilusión española por ir a la lucha por el oro.

Además, Italia logró un parcial de 0-4 a partir de ese empate y congeló cualquier intento de reacción española. Aún así, quien no se dio por rendido fue Unai Aguirre en la portería, y animó con sus paradas y gritos a sus compañeros, que poco a poco remontaron hasta poner el 5-6 en el marcador, obra del navarro Alberto Munarriz.

Parecía que España podía culminar la remontada, con 4:30 minutos de juego ya en el último cuarto, pero no fue así. La realidad es que el 2/10 en superioridad (en ese momento) iba lastrando la moral, así como las paradas de un Marco del Lungo que fue vital para Italia si bien, esta vez, a los españoles les tembló el pulso en ataque y no le exigieron como hubiera sido necesario.

Y es que, por ejemplo, Alberto Munarriz anotó 2 goles (igual que Marc Larumbe) pero de un total de 10 disparos. Muy poca eficacia de un Munarriz que no se rindió, pero que no tuvo la tarde. Tampoco Álvaro Granados, cuyo único gol en cinco intentos llegó en una contra con final mano a mano ante un del Lungo al que engañó. Pero los cracks españoles no pudieron aparecer como suelen hacerlo.

El parcial de 3-0 a favor de España que puso ese 5-6 lo rompió el 'capitano' italiano Francesco di Fulvio en superioridad italiana (4/11 en el partido) y pese al 6-7 de Álex Bustos (palmeó un tiro previo) a falta de 1:28, finalmente un penalti cometido por Alberto Munarriz permitió a Andrea Fondelli anotar el 6-8 definitivo, en su segundo gol, todos desde los 5 metros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 6 - ITALIA, 8 (2-4, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Unai Aguirre (p); Alberto Munarriz (2), Álvaro Granados (1), Bernat Sanahuja, Miguel de Toro, Marc Larumbe (2), Martin Famera, Sergi Cabanas, Roger Tahull, Felipe Perrone, Blai Mallarach y Alejandro Bustos (1).

ITALIA: del Lungo (p); di Fulvio (2), Damonte, Marziali, Fondelli (2), Echenique, Presciutti, Bruni (1), di Somma, Velotto (1), Condemi (2) e Iochhi Gratta.

--PARCIALES: 1-1, 1-3, 1-2 y 3-2.

--ÁRBITROS: Boris Margeta (SVN) y György Kun (HUN).

--PISCINA: Arena Dome de Doha.