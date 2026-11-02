España inicia la defensa del título con un arrollador pleno ante Alemania en Doha

Las españolas Paula Josemaría y Martina Calvo vencen 6-1 y 6-0 a la pareja alemana Renic-Hofer en el Mundial de Pádel de Doha (Catar) - MARIANO CASTRO / FIP

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de pádel ha iniciado este lunes la defensa de su corona en el Mundial de Doha (Catar) con una contundente victoria por 3-0 frente a Alemania en la primera jornada del Grupo A, en un debut inmaculado en el que las vigentes campeonas del mundo no han concedido un solo set en ninguno de los tres enfrentamientos disputados.

El conjunto español ha demostrado su superioridad desde el primer turno de la eliminatoria, en el que la dupla formada por Claudia Fernández y Bea González ha estrenado el casillero nacional al imponerse por 6-0 y 6-1 a Kurz y Blaschke.

Posteriormente, Paula Josemaría y la joven Martina Calvo han firmado el segundo punto tras vencer por 6-1 y 6-0 al binomio integrado por Renic y Hofer.

Para cerrar la participación española, Gemma Triay y Marta Ortega han completado el pleno de victorias sin ceder un solo juego, imponiéndose con un doble 6-0 a la pareja alemana formada por Ermann y Schmitz.

En el mismo Grupo A, la selección de Brasil también ha sumado sus primeros dos puntos del torneo tras derrotar por 3-0 a Gran Bretaña, asegurando la eliminatoria tras los dos primeros partidos gracias a los triunfos de Cirne y Giusti Gomes, y de Piltcher junto a Abbud.

Por su parte, la selección de Argentina, subcampeona en la última edición del torneo, ha comenzado su andadura en el Grupo B con otro pleno de tres victorias a cero frente a Chile, resolviendo todos sus partidos en dos sets.

La primera victoria albiceleste ha llegado de la mano de Virginia Riera y Julieta Bidahorria, que se han impuesto por 6-0 y 6-1 a Del Real y Candia, seguidas del triunfo de Martina Fassio y Claudia Jensen por 6-2 y 6-0 ante Lobo y Bentjerodt. El tercer punto argentino lo ha certificado la joven Victoria Vílchez, de 16 años, junto a Aranzazu Osoro, tras vencer por 6-2 y 6-3 a la dupla chilena Arancibia y Ahumada.

En ese mismo Grupo B se ha vivido la eliminatoria más disputada de la jornada inaugural, en la que Francia se ha terminado imponiendo por 2-1 a Bélgica. Tras la victoria inicial gala de Bahurel y Collombon ante Pysson y Boeykens, el combinado belga ha empatado gracias al triunfo en tres sets de Wyckaert y Mestach sobre Pothier y Touly, antes de que Léa Godallier y Clara Mansart hayan certificado el triunfo francés por 6-1 y 6-2 frente a Sermant y Vierendeels.

En el Grupo C, la selección de Italia ha firmado un inicio perfecto al superar por 3-0 a Egipto con triunfos en dos sets de las parejas Orsi y Marchetti, Aima y Sussarello, y Dal Pozzo junto a Stellato.

En el mismo cuadro, Suecia ha necesitado únicamente los dos primeros partidos para adjudicarse el triunfo frente a Indonesia, sumando los puntos decisivos por medio de las duplas Girdo y Sjoland, y Bjork junto a Kjaergaard.

Por último, en el Grupo D, Países Bajos se ha encaramado a la cabeza de la clasificación tras vencer por 3-0 a Paraguay gracias a las victorias de Koek y De Vocht, Luttikhuis y Hemmes, y Betz junto a Groenveld. En el otro cruce del Grupo D, Portugal ha encarrilado su triunfo por 2-1 ante Estados Unidos en los dos primeros encuentros, destacando la victoria de la portuguesa Andrea Anchando, de 15 años, junto a Ana Catarina Nogueira, por un doble 6-4 ante Dubins y Rodríguez Sánchez.

La competición internacional en tierras cataríes continuará este martes con la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos, en la que las principales favoritas buscarán asegurar su clasificación matemática para la ronda de cuartos de final.