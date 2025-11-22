España planta cara también a Fiyi en Málaga

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby compitió de tú a tú con Fiyi este sábado en otro amistoso de nivel y crecimiento para los 'Leones', una gran actuación que vio escaparse la victoria (33-41) en los últimos minutos en el Estadio Ciudad de Málaga.

Después de la buena versión vista ante Irlanda e Inglaterra en las dos últimas semanas, el equipo de Pablo Bouza peleó con otra potencia mundial, empujada por su afición esta vez con un lleno absoluto en Málaga, pero Fiyi golpeó en los momentos decisivos.

El encuentro comenzó con los oceánicos rondando la primera marca del partido dentro de la zona de 22 española, pero la defensa de la anfitriona respondió bien y recuperó terreno hasta instalarse en campo rival conforme avanzaba la primera mitad.

La insistencia española se vio recompensada en el minuto 20, tras una touche maul que dejó a Estanislao Tani Bay en disposición de posar el primer ensayo del encuentro. Gonzalo López Bontempo añadió la transformación para el 7-0 y reforzó la confianza de los locales.

La reacción de Fiyi fue inmediata pero España se mantuvo por delante con un gran disparo de López Bontempo desde más allá de medio campo (10-7). Entonces, Jiuta Wainiqolo desbarató la defensa española con una ruptura potente y asistió a Simione Kuruvoili para el ensayo visitante, transformado nuevamente para voltear el marcador por primera vez (10-14).

Compitiendo hasta el descanso, los de Bouza aprovecharon el primer ensayo de Alejandro Laforga con el XV del León (15-14). La segunda parte mantuvo el intercambio de golpes y la intensidad. López Bontempo, Vicente Boronat y Bay sumaron para España, hasta un 33-24. Mesake Doge respondió con potencia para los visitantes y, en los últimos minutos, Joji Nasova adelantó una patada para fabricar un ensayo crucial en el minuto 73 que devolvió el mando a Fiyi.

España se quedó sin victoria pero habiendo dominado gran parte del encuentro para mantener el camino ascendente del equipo. "Hasta el minuto 73 lo íbamos ganando, lo teníamos controlado, y no pudimos hacer un try de maul. Ellos sí hicieron el suyo. El año pasado competimos 55 minutos; hoy lo hicimos hasta el final ante un rival que está por encima en el ranking", dijo Bouza en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Rugby.