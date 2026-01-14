España se rehace ante Países Bajos (14-7) en el Europeo de Waterpolo

Archivo - Alberto Munárriz durante un partido con la selección española - Xue Yuge / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo se clasificó este miércoles para la segunda fase del Campeonato de Europa que se está disputando en Belgrado después de ganar con autoridad a los Países Bajos (14-7) para dejar atrás la dolorosa derrota ante Serbia.

La actual campeona supo lamer sus heridas tras la amargura del pasado lunes ante los anfitriones para pasar con tres puntos a la siguiente ronda del Europeo, donde tendrá que lidiar con Hungría, Montenegro y Francia de cara a meterse en la pelea por las medallas.

Pese a la baja del sancionado Álvaro Granados y a la competitividad mostrado por el combinado neerlandés en el torneo, con empate y derrota por penaltis ante Serbia, y que además había ganado en su preparación a otro rival potente como Croacia. Además, en el Europeo de 2022, el equipo de David Martín había sufrido también para ganarle por 11-10, pero en esta ocasión no tuvo tantos problemas apoyado en el capitán Alberto Munárriz y Unai Biel, que se combinaron para la mitad de los goles, y el buen hacer en la portería de Unai Aguirre, con un 60 por ciento de paradas.

Aún así, a España le costó hacerse con el control del partido, con los Países Bajos llevando la iniciativa en el marcador en el primer cuarto, una dinámica que rompió Alberto Munárriz para poner el 3-2. Kas te Riele volvió a igualar el marcador al inicio del segundo periodo, pero sería ya por última vez porque la campeona del mundo apretó para, aprovechando sus superioridades, firmar un parcial de 3-0 y despegarse (6-3).

Un tanto de Unai Biel puso el 7-4 antes del descanso y tras este, el combinado español no se relajó, con intensidad defensiva que complicó el ataque a los neerlandeses y para entrar en el cuarto final con una ventaja casi definitiva (12-6). España ya se tomó con más calma los últimos ocho minutos, pero su triunfo nunca peligró.