España supera de nuevo a Bélgica (2-1) y se mete en semifinales del Europeo

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey hierba ha ganado este martes a Bélgica (2-1) en el último duelo del Grupo A del Europeo 2025 de Mönchengladbach (Alemania) para meterse en las semifinales del torneo y seguir aspirando a todo, tras ganar de nuevo, como en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, a unos belgas que son una potencia mundial.

España no lo tenía nada fácil en una final anticipada. Los de Max Caldas debían ganar para seguir vivos porque el empate clasificaba a los belgas. Y, en ese duelo a todo o nada, los españoles rememoraron aquella histórica victoria parisina de hace un año para, por tercera vez en los últimos duelos, tumbar a los 'Red Lions'.

Gracias a esta victoria crucial, los RedSticks jugarán el jueves por la tarde una dura semifinal contra Alemania, la selección anfitriona, en busca del pase a la gran final. Eso sí, siempre que Alemania gane a Polonia, siendo gran favorita, en su último partido del Grupo B.

De momento, lo cierto es que España lo dio todo para volver a superar a Bélgica, actuales subcampeones del mundo, como lo hicieron previamente en la FIH Pro League y en los cuartos de final olímpicos. Quizás los belgas, para evitar lo que finalmente sucedió, salieron mejor y a por todas, pero fue España quien se adelantó para truncar sus planes.

Al final del primer periodo, Borja Lacalle llegó a línea de fondo desde la derecha y centró al área, donde le esperaban Marc Reyné y Álvaro Iglesias, si bien el portero belga Simon Vandenbrouke rechazó el primer disparo y el rechace cayó en el stick de Álex Alonso, incorporado al ataque para adelantar a los de Caldas.

Los 'Red Lions' reaccionaron rápido y al poco de empezar el segundo periodo fue Nicolas de Kerpel, que se encontró una bola en el vértice del área, quien de lejos sorprendió a Luis Calzado con un rápido disparo para igualar de nuevo el choque y obligar a España a remar de nuevo.

Calzado fue clave para, con grandes paradas, mantener viva a España en el peor momento de los RedSticks en la hierba de Mönchengladbach. Una actuación que dio alas a España, que supo volver a dominar y a buscar la portería rival, hasta que Álex Alonso metió una bola en el área y un rechace, con algo de fortuna, permitió a Chefo Basterra marcar el definitivo 2-1.

Tuvieron la réplica, por duplicado, los de Shane Mcleod en el último minuto pero Luis Calzado volvió a aparecer. Primero paró desde el penalti córner y después se hizo grande ante la jugada individual de Thomas Crols para tapar huecos, justo antes del descanso. Quedaba un mundo por delante, pero España supo resistir los ataques belgas en la segunda parte.

Sin perder pelotas, buscando llegar al área rival y sin conceder en defensa ocasiones peligrosas. Y con Luis Calzado como héroe, evitando lo que parecía un gol cantado de Roman Duvekot en su cara, con la afición belga casi cantando ya el tanto fantasma en la grada.

A falta de dos minutos y medio el técnico belga cambió al portero por un jugador de campo para dar superioridad numérica a su equipo en el verde, pero tampoco les funcionó. Eso sí, tuvieron un par de ocasiones más que metieron el miedo en el cuerpo a unos RedSticks que supieron aguantar su ventaja ya hasta el final.

"Feliz es poco. Aprender a jugar a este nivel y competir por las medallas torneo a torneo es nuestro objetivo y forma parte del crecimiento del equipo, con jugadores nuevos que debutan en torneos como este. Seguimos haciendo crecer el nivel de los jugadores españoles y eso es muy bueno de comprobar. Y eso a veces se comprueba ganando. Estoy feliz por los chicos. Hoy hemos batallado más de lo necesario en la segunda parte", aseguró el seleccionador, Max Caldas, tras el partido en declaraciones facilitadas por la RFEH.

"No elegimos bien algunas veces lo que teníamos que hacer y nos ahogamos en un vaso de agua. Eso está en nuestro debe. Pero jugar así y ganar a los belgas, eso es mucho. Ahora seguramente nos toca Alemania en su casa y con el campo lleno. Va a ser muy divertido. Lo que pasó hoy en la segunda parte nos va a ayudar el jueves. Ahora toca saber ganar y festejar. Y mañana empieza la preparación a un partido más", añadió.