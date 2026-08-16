España termina séptima por equipos en el Europeo femenino de gimnasia artística

España termina séptima por equipos en el Europeo de gimnasia artística - RFEG

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de gimnasia artística terminó en séptima posición este domingo la final del Campeonato de Europa femenino que se ha celebrado en Zagreb (Croacia).

Alba Petisco, Laia Font, Aitana Pacheco, Marina Escudero, Carlota Armenta repitieron el séptimo puesto que habían firmado en la clasificación, esta vez con 150.130 puntos, en una final que se llevó Rusia con 165.430. El podio lo completaron Italia y Francia.

El equipo nacional fue de más a menos en una exigente final, con fallos que trataron de enmendar, sin poder acercarse al podio. De inicio, el ejercicio de suelo dejó una buena actuación de Escudero, Font y una Petisco que venía de ser quinta de Europa el sábado.

Sin embargo, en salto no tuvo el mismo acierto y, en las paralelas, España terminó de quedarse sin opciones de mejorar la séptima posición con la que terminó la final por equipos.