España termina séptima en el Mundial femenino de hockey hierba

La selección española femenina de hockey hierba - RFEH

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey hierba se impuso a la de China este jueves para terminar en séptima posición el Campeonato del Mundo celebrado en Bélgica y Países Bajos.

Las 'Red Sticks', con solo el bronce de 2018 en su palmarés del torneo, cerraron su participación con una trabajada victoria ante las chinas, que tuvo que llegar en los 'shoot outs', para igualar el séptimo puesto de 2022.

Tras empatar (1-1) en el tiempo reglamentario, las de Carlos García Cuenca se impusieron por 1-0 en la tanda gracias a una extraordinaria actuación de Clara Pérez y al 'penalti stroke' transformado por Lucía Jiménez.