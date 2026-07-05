El español Mateo Aragón, sancionado 7 partidos por un presunto insulto racista en el Mundial Sub-20 de rugby

Logo de comunicado de la Real Federación Española de Rugby - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El español Mateo Aragón ha sido sancionado con siete partidos por el Comité de Disciplina de World Rugby por un presunto insulto racista al francés Luka Keletaona durante el partido del Campeonato del Mundo Sub-20 disputado el pasado jueves en Georgia, según informó este domingo la Real Federación Española de Rugby (RFER).

"Según hemos conocido por un comunicado de prensa de World Rugby, el cual ha sido difundido por medios franceses antes de la hora prevista para su publicación y de que el servicio jurídico de la Real Federación Española de Rugby haya recibido la resolución, 'habiendo examinado detenidamente las imágenes y el audio del partido y habiendo considerado toda la evidencia disponible, incluidas las declaraciones de varios miembros de los equipos de Francia y España, el comité determinó que el jugador no había demostrado que la citación debiera ser revocad'", señaló el organismo español.

Este recordó que Mateo Aragón "dispone de 48 horas desde la recepción del escrito" del Comité de Disciplina para presentar una apelación y que están "a la espera de recibirlo para conocer el contenido de la resolución" y ver si el jugador "quiere o no recurrirla".

"La decisión que tome nuestro jugador, junto a otras consideraciones que de momento preferirnos no hacer, serán debidamente comunicadas por la RFER, desde la que condenamos rotundamente cualquier comportamiento, manifestación o actitud de carácter racista, xenófobo o discriminatorio", subrayó el ente.

La federación recalcó que "no existe ninguna justificación para este tipo de conductas". "Son incompatibles con los valores del deporte, del rugby y de nuestra sociedad, por lo que cualquier actuación que los vulnere merece el más absoluto rechazo y será tratada con la máxima seriedad", advirtió.