Esquí alpino.- Carolina Ruiz y Pol Rocamora conquistan el oro de Gigante en los Campeonatos de España

Actualizado 31/03/2012 21:13:38 CET

GERONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La andaluza Carolina Ruiz y el catalán Pol Rocamora se han proclamado como los nuevos campeones de Gigante, en la segunda jornada de los Campeonatos de España de esquí alpino que se celebran en la estación gerundense de La Molina, y que concluyen este domingo con el eslalon.

Rocamora hizo valer su juventud y determinación, y superó a sus compañeros velocistas del equipo de la RFEDI. Eliminado De la Cuesta en la primera manga, vencedor el viernes del Súper-G, el catalán se la jugó en la segunda manga y finalmente logró la medalla de oro. Además, el podio de la categoría masculina lo completaron Juan del Campo (VAS) y Ferran Terra (CAT).

Tras la victoria, Rocamora se mostró exultante. "La verdad es que esperaba poder ganar porque en los últimos entrenamientos aquí me sentí fuerte y creía en mis posibilidades. Mi primera bajada la he hecho con inteligencia, sin pasarme. Había que hacerlo así. En la segunda arriesgué al máximo y acabé primero", expresó.

CAROLINA RUIZ, DOBLE CAMPEONA.

Por su parte, Carolina Ruiz hizo valer sus galones y su experiencia, en una prueba en donde aplicó toda su experiencia en la segunda manga, ya que tras la primera no era la mejor clasificada. Por ello, su calidad la llevó finalmente al triunfo en el cómputo final de los dos tiempos, en una prueba que completaron en el podium Andrea Jardí (CAT) y Georgina Fernández (AND).

De esta forma, Ruiz logra colgarse su segundo en La Molina, ya que el viernes se hizo con el título en el Súper-G. "Me ha gustado más la segunda manga, porque el marcaje era más rítmico, y eso a pesar de que la nieve estaba más blanda. En la primera he hecho un fallo arriba. En la segunda he esquiado bien y a fondo, porque era la única manera de asegurar la victoria", comentó la única española que esta temporada ha seguido la Copa del Mundo.