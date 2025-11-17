Eurosuit, primer prototipo de traje espacial intravehicular hecho por CNES, Spartan Space, MEDES y Decathlon.

El innovadoNov. (EUROPA PRESS) -

La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot probará a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2026 un innovador prototipo de traje espacial para actividades intravehiculares denominado EuroSuit, como parte de la misión Epsilon y en el que ha participado, entre otras empresas, Decathlon.

Este proyecto reúne al Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), Spartan Space, el Instituto de Medicina y Fisiología Espacial (MEDES) y Decathlon. Diseñado para mejorar la seguridad y la ergonomía durante las fases críticas de una misión espacial (lanzamiento y aterrizaje), el EuroSuit incorpora como innovación que puede ponerse o quitarse en menos de un minuto, de manera totalmente autónoma.

Esta posibilidad representa un hito en la industria espacial, al responder a un doble desafío que busca mejorar la capacidad de respuesta operativa y garantizar la seguridad de los astronautas en situaciones de emergencia.

A bordo de la EEI, Sophie Adenot validará la ergonomía del traje en microgravedad realizando una serie de secuencias de prueba que incluyen colocarse el traje, manipular pequeños objetos, interactuar con la tableta táctil de a bordo y quitarse el traje.

El prototipo también incorpora otros avances como ergonomía a medida, libertad de movimiento, cierres herméticos y fáciles de usar y adaptabilidad dimensional, ya que la longitud del traje puede ajustarse para compensar la elongación natural del cuerpo de los astronautas en microgravedad.

El EuroSuit ejemplifica una sinergia sin precedentes. Cnes coordina el proyecto, asegurando la alineación con los objetivos europeos y el cumplimiento de los hitos técnicos y regulatorios; la startup Spartan Space actúa como contratista principal, gestiona la arquitectura técnica y desarrolla el sistema de soporte vital; el Instituto de Medicina y Fisiología Espacial trabaja en un sistema de biomonitorización a bordo para rastrear en tiempo real los parámetros fisiológicos del astronauta.

Por último, Decathlon, a través de su división de innovación avanzada, diseña las soluciones textiles y ergonómicas del EuroSuit, demostrando su capacidad para transferir su experiencia en innovación deportiva al entorno extremo de los vuelos espaciales tripulados.

Esta colaboración encarna la misión de la división, que consiste en anticipar el futuro del deporte y explorar cómo sus innovaciones pueden adaptarse a los contextos más exigentes.

"El EuroSuit representa nuestra capacidad para superar los límites de la innovación más allá de nuestros campos de especialización tradicionales. Es una oportunidad extraordinaria para explorar nuevas aplicaciones de nuestro conocimiento sobre el diseño textil y de producto en un entorno tan exigente como el espacio", destacó Sébastien Haquet, Head of Advanced Innovation en Decathlon.

Por primera vez, un prototipo diseñado por Decathlon será enviado a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). Las pruebas realizadas por Sophie Adenot validarán el diseño y la ergonomía del prototipo en condiciones de microgravedad.

Las obervaciones y resultados obtenidos servirán para el desarrollo de una versión completamente operativa del EuroSuit, integrando sistemas clave como el sellado hermético, la resistencia al fuego, el control de la atmósfera respirable, las comunicaciones integradas y las interfaces de visualización frontal (head-up display).