Eusebio Cáceres: "En competición siempre tengo esa ambición de no tener límites, de que soy capaz de todo"

Archivo - El saltador español Eusebio Cáceres, en la clasificación de salto de longitud de atletismo durante los JJOO 2020. - Sergio Mateo - Europa Press / SPORTMEDIA - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Eusebio Cáceres asegura que en cada competición a la que se enfrenta "siempre" va con una "ambición desmedida de no tener límites" porque se convence a sí mismo que es "capaz de todo"; y con esa mentalidad de no ir "simplemente a mirar" acude al Campeonato del Mundo de Pista Cubierta de Torun (Polonia), aunque es consciente de la dificultad.

"Siempre he pensado más en lo que soy capaz de saltar. Creo que soy capaz de saltar por encima de lo que hice en Valencia, es difícil pero soy capaz. Al final voy a dar lo mejor que tengo y dependerá de lo que son capaces de saltar el resto, pero soy capaz de quedar finalista", anticipó Cáceres en una entrevista a Europa Press en la concentración de la selección que acudirá a este Mundial.

El saltador, que competirá este domingo en salto de longitud, afronta esta cita "como un novato" tras conseguir arreglar "cosas de técnicas" que le estaban impidiendo saltar como él quería. "Sobre todo en introspección pura y dura porque al final todos los entrenadores coincidían en la manera de saltar. Todos tienen sus métodos pero al final la técnica no varía, sigue siendo la misma, sigue habiendo maneras de conseguirla y lo que pasaba era un problema de espalda que se me ha agravado mucho", afirmó.

Y es que esa lesión le ha hecho cambiar "completamente la postura" por lo que ahora tiene que arreglar la posición "de una manera muy exagerada para poder estar a gusto en saltando". "Es un clic literalmente que me ha hecho cambiar y lo he estado perfeccionando durante apenas un mes", señaló al mismo tiempo que se muestra "con muchas ganas" de saltar en la ciudad polaca, aunque con reticencia porque "todavía es pronto para poder estar seguro" de que va "a hacer buenos saltos en todo momento".

En ese sentido, confiesa que "es muy pronto" para ver los resultados y que será "muy complicado porque el nivel es muy alto". "Creo que la medalla de oro va a estar por encima de 8.50 casi seguro porque hay gente que ha estado ahí como (Miltiadis) Tentoglu y son capaces de hacerlo", reconoció, aunque apunta aún más alto: "Me atrevería a decir que incluso la medalla va a estar por encima de 8.40".

Pero Cáceres confía en sus saltos, pues llega tras proclamarse campeón de España en Pista Cubierta en Valencia hace un par de semanas. "Ahora mismo he saltado 8.19 en Valencia, pienso que es una oportunidad y que es un Mundial", comentó.

"He encontrado esa técnica que llevo buscando tanto tiempo y yo no voy allí a simplemente a mirar, a mí me encanta competir y pienso eso por todas", añadió con alegría un Eusebio Cáceres ya no piensa en esos cuartos puestos que le han privado de más medallas. "He tenido esa suerte de nunca darle muchas vueltas a las cosas. He pensado que si han acabado por delante de mí es porque han sido mejores y si yo quería esos puestos tenía que haber saltado más y haberlo hecho mejor", puntualizó.

"Al contrario, siempre he pensado en que me falta más, en que tengo que seguir trabajando, en que ellos han sido mejores porque han hecho un mejor trabajo o porque lo tienen mejor pillado. Pero yo creo que soy capaz de llegar. No pienso mucho en el pasado, todo lo contrario, pienso en lo que estoy haciendo ahora, en que voy en el buen camino", subrayó.

En una modalidad como es el salto de longitud, el alicantino señala que "la confianza" es clave para lograr un buen resultado. "Cuando tú has hecho el entrenamiento y has hecho el trabajo bien, en la competición solo tienes que soltar toda tu pasión por el deporte. Tienes que trabajar los aspectos técnicos y pulirlos para que cuando vayas a la competición te salgan solos y no tengas que pensar en absolutamente nada más que en sacar toda esa fuerza que tienes dentro", analizó.

"ME ENCUENTRO COMO SI TUVIERA 20 AÑOS"

"Por eso mismo, en mi caso creo que va a ser más complicado ya que a lo mejor la gente puede venir más encaminada con su técnica, con su modelo. A mí ahora mismo con el problema que tenía de la espalda, tengo que forzarlo mucho para poder conseguirlo. Me cuesta, pero en el momento en que lo consigo, me salen esos saltos fáciles, los que hacía hace 15 años", indicó.

El de Onil relata que, a diferencia de muchos de saltadores, él "nunca" ha tenido manías para antes de saltar. "Lo que siempre he sentido en competición es esa ambición desmedida de no tener límites, de saber que soy capaz de todo. En mi caso, he tenido la suerte de disfrutar mucho de lo que hago. Simplemente he aguantado tanto tiempo porque me gusta mucho la competición y luchar con los demás", prosiguió en relación a su larga carrera internacional que comenzó en 2007.

"El momento de la competición, de estar contra los mejores, es lo que me hace a mí despertar y sacar todo lo que tengo. Es una sensación que me encanta y que disfruto muchísimo. Es la razón por la que aguanto tanto tiempo buscando todo este tipo de razones para soltar más", incidió Cáceres que no renuncia a estar presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Siempre he pensado año a año. Me encuentro como si tuviera 20 años, por lo que no diría que no, para nada", sentenció.

Finalmente, Eusebio Cáceres agradece "a todo el mundo ese cariño" que ha recibido siempre sintiéndose afortunado. "Recibir muchísimo cariño, tan real y profundo, ha sido sorprendente. Llevo mucho tiempo y es curioso que todavía haya tanta gente que quisiera que saltara. Agradecérselo e intentar que ese apoyo que me ha durado tanto tiempo, darle algo más de valor tratando de hacer un buen resultado", concluyó.