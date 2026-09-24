Ewart Marín pierde contra Radoslav Rosenov y se queda el bronce de -60 kg en el Europeo de boxeo

Ewart Andrés Marín, durante un combate. - FEBOXEO

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El camagüeyano Ewart Andrés Marín ha perdido este jueves por 4-1 ante el búlgaro Radoslav Rosenov en las semifinales de la categoría de -60 kg del Campeonato de Europa de boxeo, que se está disputando en Sofía (Bulgaria), y por tanto se ha quedado con uno de los dos bronces.

En esta octava jornada del Europeo, Marín se topó en 'semis' con un boxeador local y se notó esa condición en el primer asalto, donde cuatro de los cinco jueces dieron sus dieces a Rosenov. Solo el tayiko Mansur Muhiddinov vio mejor al hispano-cubano, igual que en el segundo 'round'.

Con ese escenario ya muy favorable hacia su oponente, el púgil nacido en Camagüey apretó en el tercer y definitivo asalto, logrando ahí sí el pleno de las cinco cartulinas de los jueces, pero fue insuficiente para remontar en el marcador. En el último combate por el título de campeón, el búlgaro se verá las caras con el ucraniano Aider Abduraimov.