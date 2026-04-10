La exatleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, nueva embajadora de la Fundación Laureus

La exatleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, nueva embajadora de Laureus - FUNDACIÓN LAUREUS

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La laureada exatleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, triple campeona olímpica y diez veces mundial, se ha convertido en una nueva embajadora de la Fundación Laureus para usar su voz, su plataforma y su pasión para apoyar a Laureus Sport for Good, el programa de la entidad que usa el deporte como una herramienta poderosa y rentable para ayudar a los niños y jóvenes a superar la violencia, la discriminación y las desventajas en sus vidas.

Fraser-Pryce, ganadora del Premio Laureus 2023 a Mejor Deportista, es la velocista con más títulos mundiales, el último de ellos en los 100 metros de 2022, después de haber sido madre en 2019 y siendo la atleta de más edad en ganar un oro en una prueba de velocidad de un Campeonato del Mundo.

Además, la caribeña también tiene su faceta solidaria fuera de la pista y fue la fundadora de la Pocket Rocket Foundation, que ofrece becas académicas, tutoría y apoyo a estudiantes atletas de su país natal. "Su dedicación a utilizar el poder del deporte para impulsar el cambio en su comunidad refleja la misión que subyace al movimiento Laureus y la razón por la que un número cada vez mayor de figuras deportivas internacionales de primer nivel se están sumando a su labor", remarcó la Fundación Laureus en un comunicado.

"Laureus ha sido durante mucho tiempo una parte significativa de mi trayectoria y es un honor para mí dar este nuevo paso como embajadora global, especialmente al unirme a la comunidad de Laureus en Madrid para los Premios Laureus al Deporte Mundial", señaló Fraser-Pryce, que estará en la capital española el próximo 20 de abril en la Gala de los Premios Laureus al Deporte Mundial 2026.

La exatleta reconoció que su "experiencia" le ha proporcionado "un profundo conocimiento tanto de las oportunidades como de los retos a los que se enfrentan los atletas hoy en día". "Y me apasiona utilizar esa perspectiva para guiar, animar y empoderar a la próxima generación para que alcance cotas aún más altas", admitió.

Por su parte, Sebastian Coe, presidente de World Athletics y miembro de la Academia Mundial del Deporte Laureus, dejó claro que Shelly-Ann Fraser-Pryce "es una de las atletas más dominantes y duraderas que se han visto en el deporte moderno".

"Durante casi 20 años ha establecido estándares extraordinarios en la pista, no solo a través de sus actuaciones, sino también por la elegancia y la resiliencia que aporta a todo lo que hace. Su compromiso con la educación y las oportunidades para los jóvenes, en particular en Jamaica, está profundamente alineado con los valores de Laureus. Estamos encantados de darle la bienvenida como embajadora y sé que desempeñará un papel fundamental para ayudar a Laureus a continuar su misión de mejorar las vidas de los jóvenes a través del poder del deporte", añadió el británico.