Fanatics Collectibles, NFL y NFLPA anuncian un acuerdo multianual de licencia - NFL MEDIA

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fanatics Collectibles, la National Football League y la Asociación de Jugadores de la National Football League (NFLPA) han anunciado el regreso de Topps como la colección oficial exclusiva de tarjetas de la NFL y la NFLPA, diseñando y desarrollando sus primeras tarjetas de fútbol americano con licencia desde 2016.

Como parte del acuerdo multianual, la NFL y la NFLPA otorgarán a Fanatics Collectibles los derechos para utilizar logotipos oficiales de equipos, nombres, marcas, diseños de cascos y uniformes, así como la imagen oficial de la NFL para tarjetas y sobres. El acuerdo también incluye su distribución global.

El primer set será 2025 Topps Chrome Football, que se lanzará el 15 de abril -con la preventa abierta en Topps.com ya desde el 3 de abril-. Habrá tarjetas autografiadas Topps Rookie PREM1ERE Patch de una sola unidad (1/1) y tarjetas autografiadas NFL Honors Gold Shield también de una sola unidad (1/1).

En cuanto a las tarjetas Rookie PREM1ERE Patch Autograph, estos parches fueron utilizados por los jugadores la primera vez que se vistieron para un partido oficial de temporada regular de la NFL, como fue el caso de 'rookies' de 2025 como Jaxson Dart, Cam Skattebo, Cam Ward y TreVeyon Henderson. El parche se veía en acción en el lado derecho del pecho del jugador y presenta la palabra PREM1ERE y la temporada de la 'rookie class' del jugador debajo de esa costura.

Las tarjetas NFL Honors Gold Shield Autograph incluyen escudos Gold Shield utilizados en partidos por los ganadores de los premios AP de 2024, situados justo en la base del cuello de la camiseta. Los jugadores de Gold Shield en esta colección son Josh Allen (MVP), Saquon Barkley (Jugador Ofensivo del Año), Patrick Surtain II (Jugador Defensivo del Año), Jayden Daniels (Rookie Ofensivo del Año) y Jared Verse (Rookie Defensivo del Año).

El vicepresidente ejecutivo de productos de consumo de la NFL, Casey Collins, mostró su satisfacción con el acuerdo. "Este acuerdo entre la NFL y Fanatics Collectibles une a la liga, nuestros jugadores y una plataforma de colecciones líder en su sector para ofrecer lo mejor a los aficionados y hacer crecer el hobby de las tarjetas coleccionables. Estamos muy contentos de dar la bienvenida de nuevo a Topps como nuestro socio exclusivo de tarjetas coleccionables. Al aprovechar su experiencia e innovación, llegaremos a aficionados y coleccionistas de todo el mundo con ofertas y experiencias únicas", señaló.

Mientras, el presidente de NFL Players Inc, Matt Curtin, destacó que "el valor comienza con los jugadores y el crecimiento continuo del mercado de tarjetas coleccionables crea oportunidades reales vinculadas a su rendimiento y popularidad". "Este acuerdo con Fanatics, negociado por nuestro socio de licencias grupales OneTeam, ayuda a garantizar que los jugadores estén representados en ese crecimiento", apuntó.

Por último, el CEO de Fanatics Collectibles, Mike Mahan, se mostró entusiasmado de poder "construir un programa que honre el legado del deporte mientras introduce innovación, narrativa y un diseño premium nunca vistos". "Esperamos dar vida a nuestra pasión por el fútbol americano a través de nuestros increíbles productos", manifestó.

La colección 2025 Topps Chrome Football contará con jugadores de los 32 equipos de la NFL, además de una selección de leyendas de la NFL. La colección incluirá jugadores exclusivos de Fanatics Collectibles como Jayden Daniels, Tom Brady, Drake Maye, CJ Stroud, Bo Nix o Jerry Rice, entre otros.

Para festejar el regreso de esta colaboración, Topps y la NFL activarán una celebración interactiva del hobby de las tarjetas coleccionables en Pittsburgh con motivo del Draft de la NFL 2026. Cada día habrá un espacio dedicado donde los aficionados podrán aprender sobre este pasatiempo, conseguir sobres gratuitos, ver aperturas de sobres en directo y más. Esto culminará con el Collector Celebration Day del sábado 25 de abril, que tendrá lugar sobre el césped del Acrisure Stadium y contará con invitados especiales y jugadores.