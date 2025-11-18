La Federación Española de Deportes para Ciegos homenajea a deportistas, técnicos y entidades por su labor anual

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) ha homenajeado este martes durante su gala anual a deportistas, técnicos, entidades y periodistas que han trabajado durante este 2025 "para avanzar en la imagen de inclusión de las personas ciegas o con discapacidad visual grave a través del deporte", según indicó en su nota de prensa.

A este evento en el Hotel ILUNION Pío XII asistieron Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE); Imelda Fernández, presidenta del Observatorio del Deporte Inclusivo,; Juan Luis Soto, director del Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD), y Ángel Luis Gómez Blázquez, presidente de la propia FEDC.

Bajo el lema 'Construyendo futuro', la gala proyectó la labor que hace la FEDC "para acompañar a jóvenes promesas en su vida diaria y conseguir que el deporte sea un medio de inclusión y autonomía que posibilite alcanzar sus sueños en la alta competición", según precisó la nota.

Como mejor entrenador fue premiado Antonio Ruiz Roca, quien lleva 25 años de trayectoria en la ONCE con distintos equipos de fútbol 5 y sala en Málaga. "Forma parte del cuerpo técnico de las selecciones nacionales de ambas disciplinas y ha dirigido el primer taller de fútbol 5 femenino de España, que puso en marcha en 2023", destacó el comunicado oficial.

En la categoría de deportistas, se reconoció trayectoria y resultados de la atleta Alba García Falagán y del nadador Albert Gelis. García Falagán obtuvo la medalla de bronce en salto de longitud (T11) en los Juegos Paralímpicos de París 2024, y hace apenas dos meses conquistó en Nueva Delhi (India) el oro mundial de la disciplina y otro bronce en los 100 metros, acompañada de su guía, Diego Folgado.

Por su parte, Gelis fue medallista de plata de 4x100 estilos en los Juegos de Atenas 2004 y ha ganado múltiples medallas mundiales y europeas. Tras once años de inactividad y una pérdida severa de visión, retomó la natación como parte de su rehabilitación. Hace dos meses, en el Mundial de Singapur, logró el oro en los 100 metros espalda y con récord mundial.

"Como joven promesa se premió a Rodrigo Suárez, de 19 años, que es el vigente campeón de España de su categoría; medalla de oro en los Juegos Paralímpicos Europeos de la Juventud, disputados en julio de este año; y medalla de bronce en el Campeonato de Europa absoluto de Tbilisi, disputado en septiembre", agregó el texto de prensa.

En la categoría de medio de comunicación, se entregó el galardón al Informativo Territorial de TVE Madrid "por su compromiso con la información de contenido social y, en especial, de los deportistas madrileños de la Federación que destacan por sus resultados en competiciones nacionales e internacionales", acorde a la nota.

También se reconoció al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por su colaboración y apoyo constante a la Federación, especialmente en la difusión del goalball entre sus centros escolares, incluyendo este deporte como uno más de los 'Juegos Majadalímpicos'. "Además, el próximo mes de diciembre se celebrará la Copa Ibérica de Clubes en el polideportivo La Granadilla, de esta localidad", subrayó la misma nota.

También se premió a la Delegación Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, que ocupa uno de los primeros puestos en cuanto al número de licencias de la FEDC, con especial participación infantil y juvenil.

Además, recibió una mención especial Alberto Jofre, quien comenzó su vinculación con el deporte paralímpico hace más de 40 años como nadador, representando a España en los Juegos de Nueva York y Stoke Mandeville, obteniendo cuatro medallas y un récord mundial. "Ha estado presente en 18 ediciones de los Juegos Paralímpicos (verano e invierno), desempeñando roles como deportista, jefe de delegación y miembro de comités organizadores", resumió el comunicado de la ONCE.

En su intervención, Alberto Durán dijo que el deporte "es un enorme ejemplo para otros jóvenes por su capacidad formativa". "Tiene un enorme valor para transformar a la sociedad porque vence, convence a mucha gente, rompe barreras y cambia la mentalidad a todas las personas", apostilló.

Luego, Juan Luis Soto indicó que España es "una gran potencia a nivel mundial" en deportes de personas con discapacidad y deporte paralímpico. "Es necesario seguir construyendo futuro y disfrutando pero también fomentando la dignificación de las personas con discapacidad". En este sentido dijo que "tenemos la mejor Ley del deporte a nivel mundial en materia de personas con discapacidad y nuestro compromiso es que el proceso de integración sea justo como se merece este país", comentó.

Mientras tanto, Imelda Fernández señaló que "es importante soñar a lo grande para superarse porque el deporte es una escuela de valores que supera barreras, ya que la accesibilidad es algo esencial en la sociedad".

Por último, Ángel Luis Gómez afirmó que el deporte "transforma vidas" y "derriba estereotipos", y que "simboliza el valor del trabajo conjunto y la pasión compartida", al tiempo que alabó el "esfuerzo" y el "compromiso" de los deportistas con discapacidad visual.