El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, en la plaza de toros, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al piloto español Marc Márquez (Ducati), que se ha proclamado por octava vez campeón del mundo de MotoGP después de terminar noveno este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo. "La leyenda que es, la leyenda que será", ha vaticinado.

"La leyenda que es. La leyenda que será. Muchas felicidades a Marc Márquez tras su décimo campeonato del mundo", ha trasladado Feijóo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado el líder de la oposición después de que Márquez se haya proclamado por octava vez campeón del mundo de MotoGP, después de una carrera dominada por sus dos contendientes por el título, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el español Jorge Martín (Aprilia), que a pesar de ocupar los dos primeros puestos del podio no han podido evitar el décimo título en el campeonato del de Cervera.

Le valía con acabar en novena posición para defender de sí mismo, y fue noveno. Después de su caída en la esprint del sábado, el catalán contemporizó, aseguró y celebró su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012.

Con su segundo entorchado con Ducati, Márquez ha igualado al italiano Giacomo Agostini con ocho títulos en la máxima categoría del motociclismo.

"MUY ORGULLOSOS DE NUESTROS DEPORTISTAS, SON MARCA ESPAÑA"

Asimismo, Feijóo ha felicitado al tenista español Carlos Alcaraz, que también se ha proclamado este domingo campeón de las Finales ATP, la tradicional Copa de Maestros donde compiten los ocho mejores jugadores de la temporada, al superar (6-2, 7-6(7)) al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, en la final celebrada en el Inalpi Arena de Turín (Italia).

"Enhorabuena a Carlos Alcaraz por ser maestro de maestros en tenis. Nuestros deportistas son marca España y estamos muy orgullosos de ellos", ha concluido el presidente 'popular'.