Felipe VI afronta el reto de ganar 'su' Copa por primera vez

PALMA, 31 Jul. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Andrea García Acuña) -

El Rey Felipe VI retoma este lunes el reto de conquistar 'su' trofeo, la Copa del Rey MAPFRE de vela, por primera vez, un logro que ya consiguió su padre, el rey emérito Juan Carlos I, y que buscará a bordo del TP52 'Aifos' de la Armada Española, que competirá en la clase Majorica ORC1 en la bahía de Palma.

Fue en 1984 cuando Don Felipe, entonces Príncipe de Asturias y con solo 16 años, se estrenó en la regata como tripulante del 'Sirius II' de la Armada, justo la edición en la que el 'Bribon IV' del armador catalán José Cusí, con Juan Carlos I a bordo, se coronó campeón por primera vez.

Desde entonces, el actual monarca ha acudido puntual a su cita con la gran regata del Mediterráneo, a la que solo ha faltado en cuatro ocasiones y en la que rozó el título hace seis años. En 1987 comenzó a competir con el 'Aifos', patroneado por Jaime Rodríguez Toubes, con el que volverá a coincidir este año.

Posteriormente, entre 2001 a 2010, se subió a bordo del 'CAM' de su amigo Fernando León y de Kiko Sánchez Luna, aunque fue precisamente en una de sus contadas ausencias, en 2005 con motivo del cercano nacimiento de la Princesa Leonor, cuando la embarcación consiguió hacerse con el preciado trofeo.

Tampoco pudo celebrar en 2008, cuando competía con el 'CAM', el triunfo del 'Aifos', embarcación a la que regresaría poco después y con la que rozó la victoria en la edición de 2017, en la que después de liderar la clasificación provisional desde el primer día fue superada por el 'Rats on Fire' en la jornada final. Antes, en 2014, participó en su primera regata como Rey de España.

En sus últimas actuaciones como patrón del barco de la Armada, Don Felipe fue quinto en 2022 y cuarto en 2021. Este año volverá a competir en la clase Majorica ORC1, donde el 'Estrella Damm' de Nacho Montes busca su cuarta Copa y el 'From Now On' de Fernando Chain, confirmar sus buenas sensaciones tras proclamarse subcampeón mundial en 2022. Entre los grandes rivales también se encuentran el 'HM Hospitales-Hydria' de Óscar Chavez y el 'Urbania' armado por Tomás Gasset.

LA FAMILIA REAL, VOLCADA EN LA VELA

El actual monarca continúa así con la tradición de su padre, Juan Carlos I, de participar en 'su' regata, aunque el idilio náutico de la familia Borbón viene de mucho más atrás. Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, ya participaba en competiciones en el Cantábrico, y Don Juan de Borbón, padre del rey emérito, era también un asiduo a las regatas e incluso fue marino.

Don Juan Carlos, que el pasado fin de semana volvió al agua en Sanxenxo (Pontevedra), sí que sabe lo que es ganar 'su' Copa, algo que ha conseguido cinco veces. En 1984, en la tercera edición de la regata, logró el título a bordo del 'Bribon IV' de su gran amigo José Cusí, con el que formó un tándem exitoso en la competición.

Solo un año después, en 1985, revalidó corona con el 'Bribon V'. Tuvo que esperar hasta 1993 para repetir victoria, ya con el 'Bribon VIII', y en 1994 alzó su cuarto entorchado con el 'Bribon IX'. En 2000, llegaría su último trofeo, también con el 'Bribon'.

Las infantas Elena y Cristina también han participado en la regata en varias ocasiones, mientras que la Reina Sofía se unió a la tripulación del 'Boomerang' en 1987 y del 'Hispania' de la Armada en 1995. Ni la Princesa Leonor ni la infanta Sofía han seguido con la tradición familiar.