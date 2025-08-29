Felipe VI vuelve a apostar en un acto público por las C.220 de Joma

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

SM el Rey Felipe VI ha vuelto a confiar en la marca española 'Joma' para acudir a un acto público institucional y se calzó el modelo C.220, una zapatilla de vestir casual que combina diseño atemporal y comodidad, indicó la firma deportiva.

'Joma' recalcó que este modelo usado por el monarca refleja la versatilidad y elegancia que caracteriza a la marca y que confirma "por qué el Rey elige Joma para acudir a actos de gran relevancia, con un estilo casual pero cuidado".

"Esta elección demuestra una vez más cómo 'Joma' hace que comodidad y estilo vayan de la mano, incluso en actos de carácter oficial. Además de aportar elegancia, estas zapatillas ofrecen la practicidad y el confort que se necesitan durante largas jornadas, siendo perfectas para aquellos que buscan un calzado versátil, de calidad y actual", apuntó 'Joma', que recuerda que no es la primera vez que el Rey Felipe VI opta por uno de sus calzados para acudir a algún acto institucional.

El modelo C.220 elegido en esta ocasión por el monarca le aportan "comodidad y estilo" y son "ideales para uso diario" ya que combinan "a la perfección con cualquier 'look' que necesite un extra de confort" ya que su 'upper' es "ligero y transpirable" para mantener los pies frescos y secos durante todo el día, mientras que su resistencia a roces y deformaciones asegura "durabilidad incluso en el uso más exigente".

Por otro lado, la mediasuela de 'phylon' absorbe cada impacto al caminar y, junto con el estabilizador trasero, otorgan un soporte extra. Finalmente, la suela de caucho 'DURABILITY' resistente al desgaste y se adapta a cada paso gracias al sistema de líneas de flexión 'FLEXO', que facilita la transición de la pisada.