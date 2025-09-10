La flota de The Ocean Race Europe se aproxima a Sicilia en condiciones tormentosas

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las siete tripulaciones de The Ocean Race Europe 2025 están en su tercer día de la quinta y última etapa de la competición, un recorrido de más de 1.600 millas náuticas desde Génova (Italia) hasta Boka Kotorska (Montenegro), y en el que se toparon durante la pasada noche con fuertes vientos y condiciones tormentosas.

Después de dos días mayoritariamente con poco viento y lento avance de la flota, fueron los barcos franceses 'Paprec Arkéa' y 'Biotherm', junto al italiano 'Allagrande Mapei Racing' y el alemán 'Malizia', los primeros en encontrarse con un sistema de bajas presiones con vientos de más de 30 nudos que los lanzó a toda velocidad en rumbo portante.

Mientras 'Paprec Arkéa' y 'Allagrande Mapei Racing' se enzarzaron en una lucha en paralelo durante la noche, con ambos equipos a escasa distancia, 'Holcim-PRB' se quedó atrapado bajo una línea de tormentas que bloqueaba su acceso al viento portante por delante; tras haberse rezagado, el barco suizo ocupa momentáneamente la quinta posición.