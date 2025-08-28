La flota de The Ocean Race Europe ya navega con vientos más fuertes hacia Francia en la etapa 3

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los siete IMOCA de The Ocean Race Europe disfrutan este jueves de condiciones más frescas y rápidas en la etapa 3 tras una noche larga, lenta y de calor sofocante, con poco viento y navegación en popa cerrada junto a la costa norte de Mallorca, por lo que ahora avanzan en ceñida abierta rumbo a un 'waypoint' frente a la costa francesa.

Se mantiene en cabeza el francés 'Biotherm', encabezado por Paul Meilhat, con una ventaja de 11 millas náuticas después de resistir un constante ataque durante la noche del suizo 'Holcim-PRB', encabezado por Rosalin Kuiper. Ambos navíos se enzarzaron en un duelo muy cerrado, trasluchando pegados a la espectacular costa mallorquina.

Aunque navegaron codo a codo durante la noche, finalmente fue la tripulación francesa la que interpretó mejor la transición hacia los vientos más fuertes, consolidando su ventaja a mediodía. Por detrás, el grupo perseguidor de cinco barcos se estiró, con algo más de 50 millas de diferencia entre el italiano 'Allagrande Mapei Racing' de Ambrogio Beccaria, tercero, y el suizo 'Team AMAALA' de Alan Roura, séptimo.

Las sofocantes condiciones en el Mediterráneo están haciendo más dura la vida a bordo para unos regatistas que apenas han podido descansar desde que zarparon el pasado martes de Cartagena rumbo a Niza. El poco viento de la noche no redujo en nada la carga de trabajo: ajustes constantes, decisiones estratégicas de navegación, cambios repetidos de velas de proa para optimizar el rendimiento en una brisa inestable.

La llegada de un viento más consistente impulsó las velocidades de la flota en su aproximación a la costa francesa, a la altura de la isla de Porquerolles. Pero, con la previsión de una nueva caída del viento esta noche, las tripulaciones tendrán que adaptarse de nuevo.

Este mismo jueves, la Dirección de Regata emitió una enmienda al recorrido de la etapa que traslada la última baliza de giro de la actual isla de La Giraglia (un islote rocoso en el extremo noroeste de Córcega) a un 'waypoint' virtual situado 20 millas más al noroeste.

"La medida tiene como objetivo mantener a la flota a una distancia segura de un rodeo nocturno potencialmente peligroso alrededor de la 'roca', en unas condiciones en las que se prevén tormentas y vientos de fuerza temporal", concluyó la Dirección de Regata en su nota de prensa.