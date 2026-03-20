Fuengirola volverá a ser sede del Campeonato de España de Vóley Playa en una temporada con nueve citas. - ESVOLEY

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Nacional de Vóley Playa y de las principales pruebas internacionales del próximo curso se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Fuengirola, una temporada que en la que ciudad malagueña volverá a ser anfitriona del Campeonato de España y que unirá el circuito masculino y femenino con nueve citas repartidas a lo largo de casi seis meses por todo el territorio español.

El presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), Felipe Pascual, presidió un evento que reunió a representantes institucionales de las principales sedes, como el concejal de Deportes de Fuengirola, Julio Martínez; el vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas; el concejal de Deportes de Marbella, Lisandro Vieytes; y el edil de Deportes de La Línea de la Concepción, Alejandro Rodríguez.

Fuengirola ejercerá por decimocuarta edición consecutiva de sede del Campeonato de España de Vóley Playa, la gran cita nacional de la temporada, que se disputará del 27 al 30 de agosto en el Higuerón Resort de Fuengirola, en el Higuerón Resort. Antes, el circuito incluye paradas en Madrid, Orihuela, Las Palmas de Gran Canaria, La Línea de la Concepción, A Coruña y Asturias.

En total, el Circuito Nacional de Vóley Playa 2026 contará con nueve pruebas: seis integradas en el sistema de categorización por estrellas del CNVP, la Copa de España, que abrirá el calendario en Lorca, y las Copas de Sus Majestades el Rey y la Reina, que regresan a Marbella del 29 al 31 de mayo.

Además, la actividad no se limitará al ámbito doméstico, ya que Madrid volverá a situarse como foco internacional con el Parque Deportivo Puerta de Hierro como escenario principal. El recinto madrileño albergará el VW Beach Pro Tour Futures masculino y femenino, la Nations Cup y un nuevo Campeonato de Europa sub22, mientras que el Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca completará el calendario internacional con un torneo WEVZA sub18 clasificatorio para el Europeo de la categoría.

El presidente de la RFEVB, Felipe Pascual, agradeció a los actores que hacen posible "el crecimiento colectivo del voleibol y el vóley playa". "Contamos con más de 160 torneos homologados hasta la fecha, dieciséis campeonatos de España de base, otros trescientos torneos que se desarrollan. Eso indica donde estamos y donde queremos ir, acompañados de patrocinadores como Siroko o Iberdrola, y localidades como Fuengirola, Marbella, Madrid o el resto de ciudades que acogen nuestras pruebas", agregó.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, Julio Martínez, reconoció que era un orgullo para la localidad albergar "la cita más esperada" de este deporte. "Personalmente siempre reservo el último fin de semana para asistir a este Campeonato, que refleja el crecimiento sostenible e imparable del vóley", añadió.