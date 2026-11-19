Archivo - José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, en la Gala del COE. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD) celebrará el próximo miércoles 25 de noviembre, a las 19.00 horas, la Gala del Deporte + Social, un encuentro que reunirá a representantes de instituciones, federaciones, entidades deportivas y empresas, así como a deportistas, para distinguir los proyectos deportivos de mayor impacto social desarrollados en 2025 y conmemorar el 30 aniversario de la entidad.

La gala, según un comunicado, se celebrará en el Pabellón Central del Consejo Superior de Deportes, y será presidida por el secretario de Estado para el Deporte y presidente de la Fundación Deporte Joven, José Manuel Rodríguez Uribes.

Durante el acto se entregarán los III Premios Fundación Deporte Joven, convocados en las categorías de Mejor Proyecto Inclusivo, Mejor Proyecto de impulso del Deporte Femenino, Mejor Proyecto de promoción del Deporte Base y los Hábitos Saludables, Mejor Proyecto de Fomento del Deporte Sostenible y Mejor Proyecto Social.

Asimismo, Iberdrola recibirá el Premio Fundación Deporte Joven Categoría Empresa, por su compromiso con el impulso del deporte femenino, y Diario SPORT, el Premio Fundación Deporte Joven Categoría Medio de Comunicación, por su contribución a la difusión de los valores del deporte y su dimensión social.

Además, se entregará el Premio Especial Fundación Deporte Joven a Sergio Turull, corredor de ultradistancia y creador de contenido, por transmitir valores de esfuerzo, superación y compromiso a través de sus retos deportivos, y a Andrés Marcio, joven estudiante de Periodismo con laminopatía, por contribuir a visibilizar el deporte como espacio de inclusión e inspiración.

El acto se enmarca en un año significativo para la Fundación Deporte Joven, que celebra tres décadas de trayectoria, con "un proyecto global consolidado y de impacto en el sistema deportivo y en la sociedad", según destacó el comunicado.