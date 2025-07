Gabriel Marcelli, tras su primera victoria en el Mundial de TrialGP: "Me he sacado esa espinita"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Gabriel Marcelli (Repsol Honda HRC) reconoció estar "en una nube" tras lograr en Estados Unidos su primera victoria en el Mundial de TrialGP, un triunfo que le permite "soñar con el título" y sacarse "un peso de encima" y "esa espinita".

"Estoy en una nube. Ya llevo unas cuantas temporadas en la máxima categoría, dando cada año un paso adelante, cada vez más cerca, de conseguir este objetivo. Lo que pasa es que, por A o por B siempre se me resistía. Había estado cerca de ganar, pero nunca lo había conseguido y lograrlo aquí, en Estados Unidos, es muy especial", expresó en una entrevista facilitada por Repsol.

El gallego se impuso en Rhode Island gracias a tener "un poquito más de madurez". "Técnicamente he dado un pequeño paso adelante, aunque quizás cuesta más avanzar en este sentido. Pero a nivel de madurez y de visión de carrera, de concentración, manejar la presión, supongo que he mejorado un poquito y he madurado más", explicó.

"El hecho de conseguir esta victoria también hace que me saque un peso de encima y pueda pilotar un poco más tranquilo en las próximas citas, con un punto extra de seguridad", celebró el joven piloto, de 25 años. "Sabía que sí o sí tenía que ser el día y te pones una mochila que vas cargando de presión y hace que a veces no pilotes todo lo bien que pudieras hacerlo", lamentó.

Marcelli destacó el papel del equipo Repsol Honda HRC, que es "superimportante", ya que "sin ellos no hubiese llegado esta victoria". "El equipo ha trabajado de diez", agradeció. "Tenemos un buen método de trabajo, una buena disciplina, un muy buen nivel y un equipo inmejorable", agregó.

"La moto también es supercompetitiva, por lo que al final es la receta perfecta para conseguir más victorias. Obviamente, con Toni (Bou) es muy difícil ganar, porque es un fuera de serie, pero no es imposible. Esta vez ha sido mi primera victoria; me he sacado esa espinita. Tenemos que seguir en la misma línea, pulir algunas cosas, pero la base creo que es muy buena y tengo que seguir entrenando de la misma forma", apuntó.

Para prolongar su buena dinámica, debe "tener un punto extra de confianza, que se consigue entrenando y sintiéndote bien encima de la moto y, obviamente, haciendo buenas actuaciones". "Una vez tú enlazas buenas carreras, eso también te motiva, hace que confíes un poco más en ti, que te sientas superior y que des el 120% en cada zona", analizó.

"Es lo que tiene Toni, junto con un talento exagerado, obviamente. Tiene mucha confianza en sí mismo y sabe muy bien qué tiene que hacer en cada momento o en cada zona. Yo todavía tengo que trabajar en eso, ganar más experiencia, ganar más en saber correr", elogió al 36 veces campeón del mundo.

Finalmente, Marcelli defendió que "claro que se puede soñar con el título" después del triunfo. "Quizás todavía me falta experiencia, madurez, y está Toni ahí delante. Él tiene mucha experiencia, sabiduría y Mundiales. Eso hace que sea muy complicado ganarle. Pero si he conseguido ganarle una carrera, por qué no se le puede ganar un Mundial. Si sigo puliendo detalles y avanzando técnicamente, no solo se podrá luchar por ganar, sino que se puede conseguir el Mundial", concluyó.