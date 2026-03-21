Gemma Arenas logra un nuevo récord de España de 100 kilómetros

Gemma Arenas tras proclamarse campeona de España de 100 kilómetros con nuevo récord nacional - RFEA

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta manchega Gemma Arenas fue la gran protagonista este sábado de los Campeonatos de España de 50 y 100 kilómetros disputados en Málaga, al conseguir un nuevo récord nacional en la distancia larga con 7:20:57 pese a que debutaba en esta distancia en ruta.

Según informó en nota de prensa la RFEA, Arenas, bronce mundial en ultra trail running en 2022 y habituada a los exigentes recorridos de montaña, completó las 40 vueltas al circuito de 2,5 kilómetros con una marca de 7:20:57, que mejoraba en 27 minutos los 7:47:46 de Estefanía Unzu logrados el pasado año en Australia.

María Romero (7:23:31) y Eva Pareja (8.13:14) completaron el podio, mientras que en la categoría masculina, el título fue para el turolense Marco Álvarez con 6:41:40 y tras un emocionante duelo con Jesús Rafael González, al que aventajó en apenas 13 segundos. Carlos Gazapo, defensor del título nacional, fue tercero con 6:44:42.

Por otro lado, en los 50 kilómetros, se proclamaron campeones de España Houssame Eddine Benabbou y María Lázaro, ambos inscribiendo por primera vez su nombre en el palmarés. El primero, campeón de Europa en 2022, firmó una brillante victoria tras superar dos años muy complicados marcados por su recuperación de un accidente de tráfico sufrido en 2023 con un tiempo de 2:52:11 por delante de Andrés Macías (3:00:48) y tercera Rubén Álvarez (3:01:01).

La segunda, campeona de España de maratón en 2025, confirmó su favoritismo pese a que era su debut en la distancia y se impuso con un tiempo de 3:15:12, nuevo récord del campeonato y quedándose a solo cuatro segundos del récord de España de Alicia Pérez (3:15.09 en 2019).