Gemma Triay y Delfi Brea y Arturo Coello y Agustín Tapia se imponen en el P2 de Cancún. - NADAL ACADEMY

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pareja Gemma Triay y Delfi Brea, en el cuadro femenino, y Arturo Coello y Agustín Tapia, en el masculino, se hicieron este domingo con la victoria en el torneo Premier Padel P2 de Cancún, celebrado en el Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres, consolidando el compromiso de la Rafa Nadal Academy con el crecimiento y la internacionalización del pádel a través de la organización de eventos de primer nivel.

Gemma Triay y Delfi Brea revalidaron el título conseguido en 2025 en el cuadro femenino, mientras que en el cuadro masculino Arturo Coello y Agustín Tapia se alzaron con el trofeo tras imponerse en una final de altísimo nivel.

Tras la final, Gemma Triay destacó el valor del equipo como clave del triunfo en una magnífica semana por Cancún. "Ha sido una maravilla de torneo y trato inmejorable. Tener un torneo donde todo está junto -el hotel y las instalaciones- es muy cómodo para nosotras. Estar siempre en la Academia es especial y es un orgullo representarla allá donde vamos. Es el torneo en el que más me siento como en casa", apuntó.

El torneo, celebrado en un enclave de referencia para grandes citas deportivas como el complejo Grand Palladium Select Costa Mujeres y TRS Coral, reunió durante toda la semana a las principales figuras del circuito profesional, que disfrutaron de un entorno que combina instalaciones de alto rendimiento con una propuesta experiencial y hotelera de primer nivel.

Cancún acogió así por segundo año consecutivo una prueba del circuito Premier Padel, afianzándose como una de las sedes destacadas del calendario internacional.