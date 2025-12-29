Geoffrey Kamworor y Diane Van Es, favoritos en la San Silvestre Vallecana 2025

Geoffrey Kanworor, batiendo el récord del mundo de medio maratón. - COMUNICACIÓN SAN SILVESTRE VALLECANA

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atleta keniano Geoffrey Kamworor parte como gran favorito en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 para seguir la senda de sus compatriotas Eliud Kipchoge, Leonard Komen o Mike Kigen; mientras que, en la prueba femenina, la atleta neerlandesa Diane Van Es se erige como la gran aspirante a hacerse con la victoria en las calles de la capital española.

Kamworor es triple campeón mundial de medio maratón, dos veces campeón mundial de cross y plata mundialista en 10.000 metros, además de vencedor en dos ocasiones de la Maratón de Nueva York (Estados Unidos); y llega a la Vallecana de este año como el gran favorito, con la armada española liderada por Jesús Ramos, Carlos Mayo, Adrián Ben, Aarón Las Heras o Eduardo Menacho como oposición en su retorno al 10K en ruta.

Como muestra de su actual nivel, Kamworor ha ganado en 2025 la Maratón de Rotterdam (2:04:33) y fue segundo en la Media de Barcelona, tras Jacob Kiplimo, ya leyenda de la Vallecana. Su mejor marca en 10K es 27:44, aunque es ya de hace más de una década.

No faltará la representación etíope en la Vallecana de la mano de Urgessa Negassa, que se inspirará en Gelete Burka, Tirunesh Diababa y otras leyendas del atletismo etíope, para intentar subirse al podio en el Estadio de Vallecas. Tiene una mejor marca de 28:17 en 10K en ruta, conseguida en Madrid en perfil favorable.

En cuanto a la prueba femenina, la San Silvestre Vallecana disfrutará de uno de los últimos talentos salidos de Países Bajos: Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta, con un registro de 14:39. Vigente plata continental de 10.000 metros, competirá cara a cara con Marta García y Carla Gallardo, las grandes favoritas entre las atletas nacionales, para luchar por la victoria el 31 de diciembre.

La neerlandesa parte, a priori, con la vitola de favorita, atendiendo a que cuenta con la mejor marca en 10K en ruta de todas las participantes, con 30:29. Junto a ella, la campeona de Europa de maratón en 2022 y plusmarquista polaca de maratón, Aleksandra Lisowska, también estará en la salida. Con un tope personal de 32:14 que data de su título nacional 10K en ruta de este año, Lisowska quiere convertirse en la segunda atleta de Polonia en subirse al podio de la Vallecana, tras Karolina Jarzynska en 2016.

La participación internacional se completa con el italiano Xavier Chevrier, ganador de la media maratón de Milán y con 28:35 de marca personal en 10K; el plusmarquista macedonio de 10K y maratón (2:08:26), Dario Ivanovski, la plusmarquista finlandesa de 3.000m, 5.000m y 10K en ruta, Nathalie Blomqvist; la polaca Kinga Krolik; el prometedor colombiano Dylan Carrasco; el puertorriqueño Hector Pagán o el francés Edmond Demoulin.