Los gimnastas rusos y bielorrusos competirán como neutrales en el Mundial y el Europeo

Archivo - Los gimnastas rusos Denis Abliasin, David Belyavsky, Artur Dalaloyan and Nikita Nagorny (de izquierda a derecha), celebrando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. - Marijan Murat/dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 11 (dpa/EP)

Los gimnastas rusos y bielorrusos solo podrán competir bajo simbología neutral, sin lucir las banderas de sus países ni otros símbolos representativos, y sus himnos nacionales no sonarán durante el Campeonato del Mundo de Rítmica y el de Europa de Artística, pese a que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) les había levantado todas las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania.

Los gimnastas de Rusia y Bielorrusia podrán competir, aunque no podrán mostrar sus símbolos nacionales en el Mundial que se celebra en la ciudad alemana de Fráncfort desde este miércoles, tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Alemana de Gimnasia (DTB), la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) y la FIG, en colaboración con el Gobierno federal alemán.

Y es que, la FIG levantó en mayo las sanciones contra los deportistas rusos y bielorrusos, que fueron excluidos por el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Posteriormente, a partir de 2024, se les permitió competir como neutrales tras un riguroso proceso de selección.

Además, se aplicarán las mismas medidas en el Campeonato de Europa de Gimnasia Artística en Croacia, que se disputará del 13 al 23 de agosto, por lo que los deportistas tampoco podrán lucir la simbología de sus países, según informó el organismo rector de este deporte en Europa, tras la decisión adoptada por el Gobierno del país anfitrión.

Por su parte, el presidente de la DTB, Alfons Hölzl, ya se pronunció en julio sobre mostrar los símbolos rusos y bielorrusos. "Es comprensible que no se quisiera permitir que el Campeonato del Mundo se utilizara como plataforma de propaganda para Putin o Rusia", opinó, mostrándose favorable a que los gimnastas de estos países pudieran participar, aunque "sin ningún tipo de espectáculo, sin darles un escenario".