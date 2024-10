Gómez Noya: "Estoy entre los grandes deportistas de la historia de España"

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extriatleta español Javier Gómez Noya afirmó que se siente entre "los grandes deportistas de la historia de España" y que ganar el premio Princesa de Asturias fue "muy importante" para el deporte del triatlón porque hasta que él lo lograra "nunca" lo había hecho un deportista de una disciplina "poco mediática".

"Siento que estoy entre los grandes deportistas de la historia de España. Ganar el Princesa de Asturias del Deporte en 2016 refleja un poco eso. Fue un momento muy importante para el triatlón, porque nunca un deportista, sin ser mediático, había conseguido ese premio. Estoy súper agradecido y me sentí muy valorado", comentó Gómez Noya en una entrevista a Europa Press tras un acto organizado por Santander.

El ocho veces campeón del mundo de triatlón explicó que el momento en el que se enteró de la noticia fue un momento "bastante malo de su carrera", justo después de romperse el codo y quedarse sin ir a los Juegos de Río. "El premio también me ayudó mucho a volver a retomar la motivación y querer sobrepasar esos momentos malos", indicó.

Gómez Noya tiene claro que "los tres mundiales seguidos" de 2013, 2014 y 2015 es el mejor momento de su carrera. "Por todo, por las circunstancias personales, por el grupo de entrenamiento con el que estaba, por mi entrenador de ese momento Carlos David, por los resultados que estaban saliendo, todo salía bien. Fue un momento muy bonito", añadió.

"NO SE PUEDE GANAR TODAS LAS CARRERAS"

El gallego confesó que pese a su gran carrera deportiva "siempre quedan espinas", y que es "imposible" para cualquier deportista no tenerlas. "Aun con carreras exitosas, siempre me hubiera gustado ganar aquella carrera o la otra, pero no se puede ganar todas, siempre me iba a quedar alguna", apuntó.

"Siempre tuve en cuenta que quizás me gustaría pasar a distancias más largas, pero la distancia que más he disfrutado ha sido la distancia olímpica, donde he hecho la mayor parte de mi carrera deportiva. Quizás, si hubiera querido sacar mi máximo potencial a otras distancias, debía haberme pasado antes", explicó el gallego sobre la versatilidad con las distancias a lo largo de su carrera.

De hecho, dijo que llegó a valorarlo en su momento, pero que lo que le "pedía el cuerpo y quería" era seguir en "la distancia olímpica". "Eso me hizo ganar algún Mundial más y, por tanto, no lo cambio. Era imposible hacer las dos cosas al más alto nivel y, bueno, pues a mí lo que me apetecía en ese momento eran las competiciones cortas", señaló.

En cuanto a la disciplina que más le ha gustado a lo largo de su carrera, Gómez Noya cree que es algo que ha ido "evolucionando y variando" durante los años. "Al principio mi primer deporte fue la natación y se me sentía más cómodo", apuntó.

"Luego fue evolucionando a la carrera a pie, porque también lo buscábamos, y era clave para ganar competiciones durante muchos años en mi trayectoria deportiva. En los últimos años me centré mucho más en la bici. Ha sido una evolución y yo creo que he conseguido tener un nivel bastante parecido en las tres disciplinas", confirmó el extriatleta.

Pese a su retirada, Gómez Noya sabe que ha competido tanto durante su carrera que es posible que sea el deportista que "más competiciones haya hecho". "La vena competitiva ha ido ya relajándose un poco y no siento la necesidad de competir, pero me gusta seguir disfrutando del deporte, y entrenando, incluso ponerme al límite muchas veces, pero no siento la necesidad de competir e intentar ganarle a alguien", señaló.

Por ello, el cinco veces campeón de Europa no cierra la puerta a volver a algún reto: "A lo mejor ahora estoy un par de años así relajado y me vuelvo a entrenar otra vez, aunque ya tendría que ser otro nivel. Pero de momento me siento cómodo en esa situación, aunque tengo claro que necesito tiempo para entrenar porque es parte de mi vida".

En cuanto a su nueva vida, el extriatleta tiene curiosidad por saber cómo cambiará su vida. "Sigo entrenando y preparándome, y como hay varios proyectos encima de la mesa que hay que finalizar, estoy ocupado. En el futuro, imagino que mi día a día va a seguir ligado al deporte. También espero estar más tiempo con mi familia y seguir contribuyendo a este deporte", dijo.

Por último, analizó la situación y el futuro del triatlón español. "Igualar los logros de mi época es difícil. Si me dices en diez años que ganemos ocho mundiales, pues posiblemente no ocurra, pero lo importante es que hay atletas de muy buen nivel, que están progresando, mejorando, y que tienen capacidad de mejora. Vienen generaciones por detrás muy buenas, y soy optimista", concluyó.